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Un rasage au plus près de la peau
Lames Dual Precision NanoTech
Revêtement Hydro SkinGlide
Système de suspension UltraFlex
Jusqu'à 5 ans de garantie*****
Notre système de rasage rotatif unique et breveté Lift & Cut soulève délicatement le poil à la racine avant de le couper avec précision au plus près de la peau (jusqu’à 0,00 mm de la peau) sans même que les lames ne touchent votre peau. Précision optimale, pour un rasage de près jusqu’au soir*.
Les rasoirs rotatifs Philips sont spécialement conçus pour s'adapter à la pousse naturelle des poils et les capturer tous, quelle que soit leur orientation, grâce aux lames rotatives à 360 degrés qui coupent dans toutes les directions. Les lames NanoTech Dual Precision réalisent jusqu'à 165 000 coupes par minute, pour couper jusqu'à 25 % de poils en plus par passage**.
Le système de suspension UltraFlex avec des têtes entièrement flexibles s'adapte parfaitement à tous les contours de votre visage pour couper même les poils les plus difficiles dans le cou. Résultat : un rasage d'une douceur et d'un confort exceptionnels.
4.5
sur 6
2775
Avis
90%
recommandent ce produit
Rucher
14/07/2024
België
Acheteur vérifié
Plus que j'en attendais
Plus efficace que je ne l'imaginais. Batterie très efficace longue durée.
Avantages
Je n'en ai jamais eu un aussi efficace
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9840/31 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9840/31 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Knight 2000
07/12/2023
België
Acheteur vérifié
Parfait
Rasage parfait, tenue en main agréable et e. Plus avec la station de nettoyage et la charge à induction facile à utiliser.
Contre
En voyage pas moyen de recharger avec un simple câble
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Patoux1410
15/01/2023
België
Acheteur vérifié
Le Must des Rasoirs
Pour moi le meilleurs de tous, un moteur très silencieux, une efficacité de rasage hors norme, avec 3 réglages sur la coupe des poils une sensation de fraîcheur sans aucune irritations de la peau fourni dans un étui de luxe. Sa batterie une fois recharger complètement tiendras max 1 mois sans que vous auré a le remettre en charge. Sa charge très rapide quelques mn suffiront pour vous raser plus de 10 mn
Avantages
Efficacité du rasage -très silencieux - Excellente puissance de la batterie- une recharge très rapide -
Contre
Il est parfait rien de négatif
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Rasoir électrique 100 % étanche, Series 9000
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Rasoir électrique 100 % étanche, Series 9000
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
92 % des personnes interrogées sont d'accord. Test réalisé par une agence indépendante auprès de 95 Coréens de sexe masculin âgés de 18 à 65 ans
Par rapport au rasoir Philips 3000, sur une barbe de 3 jours
Par rapport au modèle précédent
Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage par rapport à de l'eau dans la cartouche
Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.