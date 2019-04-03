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Arrêté

ActionFitCasque Sport

SHQ2400CL/00

3

| (2) Avis

REPOUSSEZ VOS LIMITES

Les écouteurs du casque sport Philips Actionfit DigDeep se maintiennent parfaitement dans vos oreilles, ce qui vous permet de ne penser qu'à votre entraînement. Son stabilisateur unique offre un maintien plus sûr, pour que vous restiez concentré et en musique.

Voir tous les avantages

Écouteurs intra-auriculaires sport

REPOUSSEZ VOS LIMITES

  • Idéal pour un usage en intérieur

  • Résistant à la transpiration et à l'eau

  • Intra-auriculaire

Un son d'une grande qualité qui vous permettra de repousser vos limites

Un son d'une grande qualité qui vous permettra de repousser vos limites

Les haut-parleurs de 8,6 mm diffusent un son d'excellente qualité, qui vous encouragera à donner le meilleur de vous-même.

Stabilisateur pour un maintien plus sûr dans l'oreille

Stabilisateur pour un maintien plus sûr dans l'oreille

Plus aucune perte. Les stabilisateurs en caoutchouc maintiennent les écouteurs en place dans vos oreilles.

Serre-câble inclus pour éviter les nœuds pendant le sport

Serre-câble inclus pour éviter les nœuds pendant le sport

Un serre-câble maintient les fils à l'écart de votre chemin pendant que vous repoussez vos limites.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.0

sur 6

2

Avis

4
3
2

03/04/2019

Deutschland

Deutschland

Über 4500 km Trail begleitet

unkomplizierte Handhabung - Sound OK - Wetterfest in allen Lagen und körperlichen Zuständen, (außer Schwimmen und Tauchen oder Rudern) ausprobiert. Dank an die Ingenieure und die Entwicklung sowie Produktionskette für das unvergesslich begleitende Lauferlebnis. Weiter so !!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHQ2400CL Sportkopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHQ2400CL Sportkopfhörer

17/03/2019

Deutschland

Deutschland

Leider mangelnde Verarbeitungsqualität

Der Sound der Kopfhörer ist sehr gut, umso ärgerlicher ist es, dass die sonstige Material- & Verarbeitungsqualität sehr schlecht ist. Man hat das Gefühl, dass sehr viele Sollbruchstellen eingebaut wurden, welche sich häufig schon nach wenigen Monaten deutlich bemerkbar machen. Insgesamt eher enttäuscht, denn für den Preis habe ich mir Besseres erhofft.

Cet avis concerne le produit SHQ2400CL Sportkopfhörer

Cet avis concerne le produit SHQ2400CL Sportkopfhörer

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