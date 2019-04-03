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Arrêté
SHQ2400CL/00
REPOUSSEZ VOS LIMITES
Les écouteurs du casque sport Philips Actionfit DigDeep se maintiennent parfaitement dans vos oreilles, ce qui vous permet de ne penser qu'à votre entraînement. Son stabilisateur unique offre un maintien plus sûr, pour que vous restiez concentré et en musique.
Idéal pour un usage en intérieur
Résistant à la transpiration et à l'eau
Intra-auriculaire
Les haut-parleurs de 8,6 mm diffusent un son d'excellente qualité, qui vous encouragera à donner le meilleur de vous-même.
Plus aucune perte. Les stabilisateurs en caoutchouc maintiennent les écouteurs en place dans vos oreilles.
Un serre-câble maintient les fils à l'écart de votre chemin pendant que vous repoussez vos limites.
3.0
sur 6
2
Avis
iMaryAnn
03/04/2019
Deutschland
Über 4500 km Trail begleitet
unkomplizierte Handhabung - Sound OK - Wetterfest in allen Lagen und körperlichen Zuständen, (außer Schwimmen und Tauchen oder Rudern) ausprobiert. Dank an die Ingenieure und die Entwicklung sowie Produktionskette für das unvergesslich begleitende Lauferlebnis. Weiter so !!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHQ2400CL Sportkopfhörer
Oui, je recommande ce produit
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joshua5
17/03/2019
Deutschland
Leider mangelnde Verarbeitungsqualität
Der Sound der Kopfhörer ist sehr gut, umso ärgerlicher ist es, dass die sonstige Material- & Verarbeitungsqualität sehr schlecht ist. Man hat das Gefühl, dass sehr viele Sollbruchstellen eingebaut wurden, welche sich häufig schon nach wenigen Monaten deutlich bemerkbar machen. Insgesamt eher enttäuscht, denn für den Preis habe ich mir Besseres erhofft.
Cet avis concerne le produit SHQ2400CL Sportkopfhörer
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