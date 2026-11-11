ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Casque

Sports (3)

1 - 3 sur 3 résultats
Trier:

Sports

Casque sport True Wireless ouvert

TAA6709BK/00
  • Ajustement True Wireless ouvert
  • Conduction aérienne
  • Protection IP55 contre la poussière et l’eau
  • Jusqu’à 28 heures d’autonomie
Voir le produit

Casque sport sans fil

TAA4216BK/00
  • Coussinets de coque lavables
  • Léger et robuste
  • Protection contre la poussière/eau IP55
Voir le produit

Écouteurs-boutons de sport avec micro

TAA1105WT/00
  • Transd. 15 mm pour un son clair
  • crochets auriculaires
  • Câble de 1,2 m
  • Résistance à la sueur (IPX2)
Voir le produit
Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ?
Obtenez de l'aide concernant votre produit, recherchez des manuels, découvrez les meilleurs conseils et toutes les solutions de dépannage

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.