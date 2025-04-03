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Arrêté

Écouteurs

SHE3010WT/00

5
| (4) Avis | 100% recommandent ce produit

Disponible à partir

Blanche
Blanche
Bleu
Bleu
Noire
Noire
Rouge
Rouge
Violet
Violet
Basses puissantes
Le casque Philips SHE3010 avec écouteurs souples est doux et confortable. Disponible en différentes couleurs vives, adaptées à votre style.
Voir tous les avantages

Souple pour un confort optimal

Basses puissantes

  • HP 14,8 mm/concep. arrière ouverte

  • Écouteur

Conception Flexi-Grip pour une plus grande durabilité

Protection flexible du raccordement du cordon au casque contre les torsions répétées.

Les aimants en néodyme améliorent la qualité des basses et leur sensibilité

Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir un champ magnétique puissant. Il rend les bobines acoustiques plus sensibles, améliore le rendu des basses et garantit une meilleure qualité sonore globale.

Souple pour un confort assuré

Les écouteurs souples s'adaptent parfaitement à la forme de l'oreille pour un grand confort d'écoute.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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5.0

sur 6

4

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

03/04/2025

Deutschland

Deutschland

Beste kopfhörer aller Zeiten!

Dies sind die besten kopfhörer ALLER ZEITEN! Ich nutze nur noch diese seit über 10 Jahren. Bitte wieder verkaufen auch in mehr Farben wie bspw. Rosa. Der Klang ist hervorragend! Und das aller wichtigste,...die Form. Alle anderen sind mir ständig aus den Ohren gefallen. Und ich hab so ziemlich jede Form durchprobiert. NUR diese passen perfekt in mein Ohr. Ohne zu drücken und das nach stunden, ohne rauszufallen, ohne irgendwie zu stören. Sie sind einfach rundum perfekt! Ich hab eine große Bitte an philips.... bitte macht von dieser form auch kabellose kopfhörer. BITTE! Alle anderen fallen eben raus, diese nicht. 😭🩷 Gibt bestimmt noch viele andere da draußen, mit kleinen Ohren....

Avantages

Passt ins Ohr. Fallen nicht raus. Drücken nicht, auch nach mehreren Stunden nicht.

Contre

Keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHE3010WT Earbuds

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHE3010WT Earbuds

03/03/2019

Deutschland

Deutschland

Vergleichbares wird noch gesucht

Ich benutze diese Kopfhörer seit 2016 und bin seitdem sehr zufrieden. Für den Preis sind sie über durchschnittlich gut. Der extra Bass ist angenehm (nicht zu viel) und die Kopfhörer bringen auch kein Rauschen bei einer künstlichen Erhöhung der Lautstärke. Für mich war auch sehr wichtig, dass es keine Kopfhörer sind die sich "festsaugen", ich persönlich bekomme immer Kopfschmerzen davon. Seit diese nicht mehr hergestellt werden, suche ich vergeblich einen Ersatz. Woraus sich auch der einzige Nachteil ableiten lässt: sie sind anfällig für Kabelbruch. Ich brauche nach maximal 1 1/2 Jahren ein neues Paar.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHE3010BK Earbuds

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHE3010BK Earbuds

21/10/2019

Nederland

Nederland

Beste oordopjes die ik ooit heb gehad!!

Beste oordopjes die ooit heb gehad. Zitten fijn in je oor, vallen er niet uit (tijdens het sporten) door rubbertje, geluid is supergoed en het wat ik fijn vind is dat ze plat zijn. Ik ben dan ook zwaar teleurgesteld dat ze nergens meer te krijgen zijn. Had ik dit geweten dan had ik een voorraad aangelegd. Oordopjes die ik nu gebruik (ander merk) storen tijdens het muziek luisteren en zijn stukken minder fijn dan deze Philips oordopjes. Hoop dat ze nog weer terug komen, maar ik betwijfel het :(

Avantages

geluid is goed, blijven goed zitten in je oor ook tijdens het sporten, plat, prijs-kwaliteit is goed, Links en Rechts oordop

Contre

Niet meer verkrijgbaar :(

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHE3010BK Hoofdtelefoon met oordopjes

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHE3010BK Hoofdtelefoon met oordopjes

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