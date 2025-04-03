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Arrêté
SHE3010WT/00
HP 14,8 mm/concep. arrière ouverte
Écouteur
Protection flexible du raccordement du cordon au casque contre les torsions répétées.
Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir un champ magnétique puissant. Il rend les bobines acoustiques plus sensibles, améliore le rendu des basses et garantit une meilleure qualité sonore globale.
Les écouteurs souples s'adaptent parfaitement à la forme de l'oreille pour un grand confort d'écoute.
5.0
sur 6
4
Avis
100%
recommandent ce produit
Elli5
03/04/2025
Deutschland
Beste kopfhörer aller Zeiten!
Dies sind die besten kopfhörer ALLER ZEITEN! Ich nutze nur noch diese seit über 10 Jahren. Bitte wieder verkaufen auch in mehr Farben wie bspw. Rosa. Der Klang ist hervorragend! Und das aller wichtigste,...die Form. Alle anderen sind mir ständig aus den Ohren gefallen. Und ich hab so ziemlich jede Form durchprobiert. NUR diese passen perfekt in mein Ohr. Ohne zu drücken und das nach stunden, ohne rauszufallen, ohne irgendwie zu stören. Sie sind einfach rundum perfekt! Ich hab eine große Bitte an philips.... bitte macht von dieser form auch kabellose kopfhörer. BITTE! Alle anderen fallen eben raus, diese nicht. 😭🩷 Gibt bestimmt noch viele andere da draußen, mit kleinen Ohren....
Avantages
Passt ins Ohr. Fallen nicht raus. Drücken nicht, auch nach mehreren Stunden nicht.
Contre
Keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHE3010WT Earbuds
Oui, je recommande ce produit
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Sharon96
03/03/2019
Deutschland
Vergleichbares wird noch gesucht
Ich benutze diese Kopfhörer seit 2016 und bin seitdem sehr zufrieden. Für den Preis sind sie über durchschnittlich gut. Der extra Bass ist angenehm (nicht zu viel) und die Kopfhörer bringen auch kein Rauschen bei einer künstlichen Erhöhung der Lautstärke. Für mich war auch sehr wichtig, dass es keine Kopfhörer sind die sich "festsaugen", ich persönlich bekomme immer Kopfschmerzen davon. Seit diese nicht mehr hergestellt werden, suche ich vergeblich einen Ersatz. Woraus sich auch der einzige Nachteil ableiten lässt: sie sind anfällig für Kabelbruch. Ich brauche nach maximal 1 1/2 Jahren ein neues Paar.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHE3010BK Earbuds
Oui, je recommande ce produit
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Hannah038
21/10/2019
Nederland
Beste oordopjes die ik ooit heb gehad!!
Beste oordopjes die ooit heb gehad. Zitten fijn in je oor, vallen er niet uit (tijdens het sporten) door rubbertje, geluid is supergoed en het wat ik fijn vind is dat ze plat zijn. Ik ben dan ook zwaar teleurgesteld dat ze nergens meer te krijgen zijn. Had ik dit geweten dan had ik een voorraad aangelegd. Oordopjes die ik nu gebruik (ander merk) storen tijdens het muziek luisteren en zijn stukken minder fijn dan deze Philips oordopjes. Hoop dat ze nog weer terug komen, maar ik betwijfel het :(
Avantages
geluid is goed, blijven goed zitten in je oor ook tijdens het sporten, plat, prijs-kwaliteit is goed, Links en Rechts oordop
Contre
Niet meer verkrijgbaar :(
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHE3010BK Hoofdtelefoon met oordopjes
Oui, je recommande ce produit
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