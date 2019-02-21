ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Remettez votre rasoir à neuf
  • Remettez votre rasoir à neuf
  • Remettez votre rasoir à neuf
  • Remettez votre rasoir à neuf
  • Remettez votre rasoir à neuf
  • Remettez votre rasoir à neuf

SH50Têtes de rasage de rechange

SH50/50

4.2
| (237) Avis | 83% recommandent ce produit
Remettez votre rasoir à neuf
En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales.
Voir tous les avantages
Produits compatibles
Shaver series 5000

Shaver series 5000
Rasoir électrique 100 % étanche

S5465/18

Shaver series 5000

Shaver series 5000
Rasoir électrique 100 % étanche

S5467/17

Shaver series 5000

Shaver series 5000
Rasoir électrique 100 % étanche reconditionné

S5420/06R1

Shaver series 6000

Shaver series 6000
Rasoir électrique 100 % étanche reconditionné

S6640/44R1

Shaver series 5000

Shaver series 5000
Reconditionné Rasoir électrique 100 % étanche

S5466/17R1

Shaver series 5000

Shaver series 5000
Rasoir électrique 100 % étanche reconditionné

S5240/06R1

Shaver series 5000

Shaver series 5000
Rasoir électrique 100 % étanche

SW5700/07

Shaver series 5000

Shaver series 5000
Rasoir électrique 100 % étanche

S5210/06

Shaver series 5000

Shaver series 5000
Rasoir électrique 100 % étanche

S5630/45

Shaver series 5000

Shaver series 5000
Rasoir électrique 100 % étanche

S5650/41

Remplacez-les tous les 24 mois pour un rasoir comme neuf

Remettez votre rasoir à neuf

  • Lames MultiPrecision

  • Compatibles avec les rasoirs Series S5000 de forme arrondie

  • Compatibles avec les rasoirs Series S6000 de forme arrondie

Rasage de près et rapide

Rasage de près et rapide

Les lames MultiPrecision soulèvent et coupent tous les poils et la barbe de 3 jours restante en quelques passages.

Pour les rasoirs Series 5000 et 6000 de forme arrondie

Pour les rasoirs Series 5000 et 6000 de forme arrondie

Vérifiez l'arrière du manche de votre rasoir pour confirmer la tête de rechange. Besoin d'aide ? Rendez-vous sur philips.com/accessories

Rénovez votre rasoir en toute simplicité

Rénovez votre rasoir en toute simplicité

1. Ouvrez le rasoir en appuyant sur le bouton de déverrouillage. 2. Retirez les bagues de fixation en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 3. Retirez les anciennes têtes de rasage et insérez soigneusement les têtes de rechange en veillant à ce qu'elles soient parfaitement alignées avec leur support. 4. Remettez les bagues de fixation en place et bloquez-les en tournant le système de fixation dans le sens des aiguilles d'une montre. 5. Vous entendez un clic lorsque la tête de rasage est fermée correctement.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

237

Avis

83%

recommandent ce produit

21/02/2019

België

België

Très bon rasage

Ce produit correspond à mon attente. Rasage parfait

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SH50 SH50/50 Têtes de rasage de rechange

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SH50 SH50/50 Têtes de rasage de rechange

05/01/2019

België

België

Lame de rechange

Remplacement facile et rapide. Pour mon fils autiste de 19 ans c'était la meilleure solution depuis près de deux ans un rasoir rotatif plus facile qu'un rasoir plat, il pouvait aller dans tous les sens sans risques. A 16 ans j'ai commencé à le raser à la lame et une fois je l'ai coupé... Voilà la technologie de votre rasoir à 3 têtes est super pour les handicapés mentaux qui peuvent se raser dans tous les sens en tournant et pas forcément dans le bon sens du poil et dans l'axe du bas vers le haut. Merci!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SH50 SH50/50 Têtes de rasage de rechange

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SH50 SH50/50 Têtes de rasage de rechange

15/03/2026

France

France

Acheteur vérifié

Super 👍👍👍

Super bon produits c'est parfait! Bon rapport qualité prix je le recommande vivement

Cet avis concerne le produit SH50 SH50/50 Têtes de rasage de rechange

Cet avis concerne le produit SH50 SH50/50 Têtes de rasage de rechange

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Lorsque des installations prévues à cet effet existent