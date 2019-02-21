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S5465/18
S5467/17
S5420/06R1
S6640/44R1
S5466/17R1
S5240/06R1
SW5700/07
S5210/06
S5630/45
S5650/41
Lames MultiPrecision
Compatibles avec les rasoirs Series S5000 de forme arrondie
Compatibles avec les rasoirs Series S6000 de forme arrondie
Les lames MultiPrecision soulèvent et coupent tous les poils et la barbe de 3 jours restante en quelques passages.
Vérifiez l'arrière du manche de votre rasoir pour confirmer la tête de rechange. Besoin d'aide ? Rendez-vous sur philips.com/accessories
1. Ouvrez le rasoir en appuyant sur le bouton de déverrouillage. 2. Retirez les bagues de fixation en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 3. Retirez les anciennes têtes de rasage et insérez soigneusement les têtes de rechange en veillant à ce qu'elles soient parfaitement alignées avec leur support. 4. Remettez les bagues de fixation en place et bloquez-les en tournant le système de fixation dans le sens des aiguilles d'une montre. 5. Vous entendez un clic lorsque la tête de rasage est fermée correctement.
4.2
sur 6
237
Avis
83%
recommandent ce produit
pistou
21/02/2019
België
Très bon rasage
Ce produit correspond à mon attente. Rasage parfait
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SH50 SH50/50 Têtes de rasage de rechange
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SH50 SH50/50 Têtes de rasage de rechange
Biglu
05/01/2019
België
Lame de rechange
Remplacement facile et rapide. Pour mon fils autiste de 19 ans c'était la meilleure solution depuis près de deux ans un rasoir rotatif plus facile qu'un rasoir plat, il pouvait aller dans tous les sens sans risques. A 16 ans j'ai commencé à le raser à la lame et une fois je l'ai coupé... Voilà la technologie de votre rasoir à 3 têtes est super pour les handicapés mentaux qui peuvent se raser dans tous les sens en tournant et pas forcément dans le bon sens du poil et dans l'axe du bas vers le haut. Merci!
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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gui27
15/03/2026
France
Acheteur vérifié
Super 👍👍👍
Super bon produits c'est parfait! Bon rapport qualité prix je le recommande vivement
Cet avis concerne le produit SH50 SH50/50 Têtes de rasage de rechange
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Lorsque des installations prévues à cet effet existent