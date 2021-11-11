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Lames MultiPrecision
Têtes flexibles dans 5 directions
Tondeuse de précision SmartClick
Bénéficiez d'un rasage de près rapide. Nos lames MultiPrecision soulèvent et coupent tous les poils, même sur une barbe de 3 jours, en quelques passages seulement.
Les têtes flexibles dans 5 directions décrivent 5 mouvements indépendants assurant un contact optimal avec la peau, pour un rasage de près rapide, même sur le cou et la mâchoire.
Rasez-vous de plus près avec le système Super Lift&Cut à deux lames. La première lame soulève chaque poil, tandis que la seconde coupe les poils en-dessous du niveau de la peau, pour un résultat optimal.
4.2
sur 6
2259
Avis
85%
recommandent ce produit
elteors
11/11/2021
België
super
super produit 1 an d utilisation très enchante dommage que les tètes de remplacement sont chères mais vu la qualités et la durée c est abordable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5400/06 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5400/06 Rasoir électrique 100 % étanche
Tchouquet
27/07/2021
België
Acheteur vérifié
simple mais efficace
le rasoir est très pratique par sa charge rapide et sa longue autonomie tondeuse facile
Avantages
j'adore le rasoir qui peut s'employer sous eau
Contre
je l'ai déjà dit dommage qu'il soit fourni sans housse(pour le transport en vacances)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5420/06 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5420/06 Rasoir électrique 100 % étanche
Tchouquet
15/06/2021
België
Ultra pratique
Merci pour l'année de garantie supplémentaire je suis sûr que ce rasoir me donnera satisfaction, c'est le troisième que j'achète et j'en suis ravi
Avantages
Wet and dry ytès pratique
Contre
Dommage de ne pas fournir la trousse de rangement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5420/06 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5420/06 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Protège la peau 10 fois mieux qu'un rasoir manuel - Test réalisé en Allemagne en 2015, après 21 jours d'acclimatation