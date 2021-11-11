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  • Un rasage respectueux de la peau sous l'eau ou à sec
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  • Un rasage respectueux de la peau sous l'eau ou à sec
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Shaver series 5000Rasoir électrique 100 % étanche

S5210/06

4.2
| (2259) Avis | 85% recommandent ce produit
Un rasage respectueux de la peau sous l'eau ou à sec
Le rasoir Series 5000 vous fait gagner du temps chaque matin, grâce à ses lames MultiPrecision rapides et à ses têtes entièrement lavables.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Protège la peau 10 fois mieux qu'un rasoir manuel*

Un rasage respectueux de la peau sous l'eau ou à sec

  • Lames MultiPrecision

  • Têtes flexibles dans 5 directions

  • Tondeuse de précision SmartClick

Les lames soulèvent puis coupent les poils longs et courts pour un rasage rapide

Les lames soulèvent puis coupent les poils longs et courts pour un rasage rapide

Bénéficiez d'un rasage de près rapide. Nos lames MultiPrecision soulèvent et coupent tous les poils, même sur une barbe de 3 jours, en quelques passages seulement.

Les têtes s'inclinent dans 5 directions pour un rasage de près et rapide

Les têtes s'inclinent dans 5 directions pour un rasage de près et rapide

Les têtes flexibles dans 5 directions décrivent 5 mouvements indépendants assurant un contact optimal avec la peau, pour un rasage de près rapide, même sur le cou et la mâchoire.

Soulève les poils pour un rasage de près confortable

Soulève les poils pour un rasage de près confortable

Rasez-vous de plus près avec le système Super Lift&Cut à deux lames. La première lame soulève chaque poil, tandis que la seconde coupe les poils en-dessous du niveau de la peau, pour un résultat optimal.

Spécificités Techniques

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4.2

sur 6

2259

Avis

85%

recommandent ce produit

11/11/2021

België

België

super

super produit 1 an d utilisation très enchante dommage que les tètes de remplacement sont chères mais vu la qualités et la durée c est abordable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5400/06 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5400/06 Rasoir électrique 100 % étanche

27/07/2021

België

België

Acheteur vérifié

simple mais efficace

le rasoir est très pratique par sa charge rapide et sa longue autonomie tondeuse facile

Avantages

j'adore le rasoir qui peut s'employer sous eau

Contre

je l'ai déjà dit dommage qu'il soit fourni sans housse(pour le transport en vacances)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5420/06 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5420/06 Rasoir électrique 100 % étanche

15/06/2021

België

België

Ultra pratique

Merci pour l'année de garantie supplémentaire je suis sûr que ce rasoir me donnera satisfaction, c'est le troisième que j'achète et j'en suis ravi

Avantages

Wet and dry ytès pratique

Contre

Dommage de ne pas fournir la trousse de rangement

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5420/06 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. Protège la peau 10 fois mieux qu'un rasoir manuel - Test réalisé en Allemagne en 2015, après 21 jours d'acclimatation