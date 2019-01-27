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Arrêté
Confortable et discret
Les coussinets d'allaitement exclusifs Philips Avent SCF254/60 ont été spécialement conçus pour vous maintenir au sec et préserver votre confort dans la journée.
SCF395/01
SCF395/31
SCF396/31
SCF397/31
SCF398/31
SCF430/20
SCF430/13
SCF430/16
SCF430/10
SCF391/11
60 coussinets de jour
Ultra-fin et de forme ergonomique. Bande adhésive maintenant le coussinet en place.
Les rubans adhésifs antidérapants maintiennent le coussinet d'allaitement en place.
Conçus en collaboration avec une sage-femme et un expert en allaitement qui conseille les mamans depuis plus de 20 ans.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.8
sur 6
13
Avis
100%
recommandent ce produit
Ludivine76
27/01/2019
France
Parfait
Je conseille fortement absorption et confort exceptionnel le meilleur de la gamme coussinets toute marque et modèle confondu
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF254/30 Coussinets d'allaitement jetables
Oui, je recommande ce produit
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Chris7430
30/08/2014
France
Les seuls! Parfait sauf....
Les SEULS coussinets qui tiennent la route! J'ai testé toutes les marques et les Avent sont les seuls qui tiennent une nuit. Un seul bémol: l'emballage. A quand une version alternative sans toutes ces couches de papier. Bien sur, c'est pratique pour les emmener avec soi, mais pour rester à la maison.... Je n'ai jamais utilisé les autocollants non plus, ils tiennent en place sans. Alors vous me direz d'utiliser ceux en tissu pour ma bonne conscience: j'ai essayé différentes marques en tissu (dont les vôtres) et il faut les changer toutes les demies heures car le lait glisse dessus au lieu d'être absorbé. Bref, je reviens toujours aux Avent jetables (mais s'il vous plait en plus green....)
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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titleu
03/07/2013
France
Bon produit
Très bon produit, il effectivement invisible sous les vêtements, ayant acheté différente marques c'est de loin la meilleure. Les coussinets sont très doux sur la peau et ne démange pas au bout d'un moment contrairement à d'autre. Ils ont une grande capacité d'absorption.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.