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Philips AventCoussinets d'allaitement jetables

SCF254/60

4.8

| (13) Avis | 100% recommandent ce produit

Confortable et discret

Les coussinets d'allaitement exclusifs Philips Avent SCF254/60 ont été spécialement conçus pour vous maintenir au sec et préserver votre confort dans la journée.

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans du monde entier1

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Coussinets d'allaitement Avent

Confortable et discret

  • 60 coussinets de jour

Invisible sous les vêtements

Invisible sous les vêtements

Ultra-fin et de forme ergonomique. Bande adhésive maintenant le coussinet en place.

Rubans adhésifs antidérapants

Les rubans adhésifs antidérapants maintiennent le coussinet d'allaitement en place.

Conçus en collaboration avec une spécialiste en allaitement

Conçus en collaboration avec une sage-femme et un expert en allaitement qui conseille les mamans depuis plus de 20 ans.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.8

sur 6

13

Avis

100%

recommandent ce produit

2
1

27/01/2019

France

France

Parfait

Je conseille fortement absorption et confort exceptionnel le meilleur de la gamme coussinets toute marque et modèle confondu

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF254/30 Coussinets d'allaitement jetables

Oui, je recommande ce produit

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30/08/2014

France

France

Les seuls! Parfait sauf....

Les SEULS coussinets qui tiennent la route! J'ai testé toutes les marques et les Avent sont les seuls qui tiennent une nuit. Un seul bémol: l'emballage. A quand une version alternative sans toutes ces couches de papier. Bien sur, c'est pratique pour les emmener avec soi, mais pour rester à la maison.... Je n'ai jamais utilisé les autocollants non plus, ils tiennent en place sans. Alors vous me direz d'utiliser ceux en tissu pour ma bonne conscience: j'ai essayé différentes marques en tissu (dont les vôtres) et il faut les changer toutes les demies heures car le lait glisse dessus au lieu d'être absorbé. Bref, je reviens toujours aux Avent jetables (mais s'il vous plait en plus green....)

Oui, je recommande ce produit

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03/07/2013

France

France

Bon produit

Très bon produit, il effectivement invisible sous les vêtements, ayant acheté différente marques c'est de loin la meilleure. Les coussinets sont très doux sur la peau et ne démange pas au bout d'un moment contrairement à d'autre. Ils ont une grande capacité d'absorption.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF254/60 Coussinets d'allaitement jetables

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