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  • Pour entendre votre bébé à tout moment
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Philips AventÉcoute-bébé analogique

SCD470/00

3.5
| (4) Avis | 100% recommandent ce produit
Pour entendre votre bébé à tout moment
Réception garantie à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison et réduction des interférences provenant d'autres appareils.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Portée jusqu'à 150 m environ

Pour entendre votre bébé à tout moment

Interférences réduites avec d'autres écoute-bébés

Réduction des interférences provenant d'autres écoute-bébés.

S'allume lorsque les piles doivent être rechargées ou remplacées

S'allume lorsque les piles doivent être rechargées ou remplacées.

Possibilité de régler le volume de l'unité parents en fonction de la situation

Permet de régler le volume de l'unité parents en fonction de la situation.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.5

sur 6

4

Avis

100%

recommandent ce produit

1

10/03/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr zurfieden

Ich bin sehr Zufrieden mit dem Babyphone, benutze es jetzt zum 2 mal und bin sehr zufrieden

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD470/00 Analoges Babyphone

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD470/00 Analoges Babyphone

21/08/2011

België

België

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD470/00 Analoge babyfoon

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD470/00 Analoge babyfoon

04/10/2017

Suomi

Suomi

scd470/00

suoritus kyky on hyvä mutta helppokäyttöseks tai kauniiks ei voi sanoa

Cet avis concerne le produit SCD470/00 Analogue baby monitor

Cet avis concerne le produit SCD470/00 Analogue baby monitor

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  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023. 