ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Je baby altijd horen
  • Je baby altijd horen

Philips AventAnaloge babyfoon

SCD470/00

3.5
| (4) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Je baby altijd horen
Gegarandeerd veilige ontvangst in en om het huis en minimale storing van andere apparaten.
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Bereik tot 150 meter

Je baby altijd horen

Minimale storing van andere babyfoons

Minimale storing van andere babyfoons.

Gaat branden als de batterijen moeten worden opgeladen of vervangen

Gaat branden als de batterijen moeten worden opgeladen of vervangen.

Pas het volume van de ouderunit aan de omstandigheden aan

Biedt de mogelijkheid om het volume van de ouderunit aan te passen aan elke situatie.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.5

van 5

4

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

1

10/03/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr zurfieden

Ich bin sehr Zufrieden mit dem Babyphone, benutze es jetzt zum 2 mal und bin sehr zufrieden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD470/00 Analoges Babyphone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD470/00 Analoges Babyphone

21/08/2011

België

België

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD470/00 Analoge babyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD470/00 Analoge babyfoon

04/10/2017

Suomi

Suomi

scd470/00

suoritus kyky on hyvä mutta helppokäyttöseks tai kauniiks ei voi sanoa

Deze review is gemaakt voor SCD470/00 Analogue baby monitor

Deze review is gemaakt voor SCD470/00 Analogue baby monitor

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023. 