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Revêtement protecteur SkinGlide
Lames SteelPrecision
Capteur Motion Control
Têtes flexibles 360-D
Un revêtement protecteur sépare les têtes de rasage de votre peau. Contenant jusqu'à 2 000 microbilles par millimètre carré, il réduit les frottements sur la peau de 25 %* pour minimiser les irritations.
Puissantes et respectueuses de la peau, les 45 lames auto-affûtées SteelPrecision de ce rasoir Philips peuvent effectuer jusqu'à 90 000 coupes par minute pour plus de poils coupés par passage**, et une finition nette et confortable.
La technologie de détection des mouvements de ce rasoir électrique surveille votre rasage et vous guide pour vous permettre d'acquérir une technique plus efficace. Après seulement trois rasages, la majorité des hommes ont amélioré leur technique de rasage et réduit le nombre de passages***.
4.3
sur 6
2959
Avis
85%
recommandent ce produit
Legrand1512
18/03/2026
België
Acheteur vérifié
Excellent produit
Très facile et pratique et qualité de rasage impressionnante aussi nette que si je m’étais rasé à la lame
Avantages
Très bon produit
Contre
Rien à signaler pour le moment
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7887/55 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7887/55 Rasoir électrique 100 % étanche
BeeGee46
10/02/2026
België
Acheteur vérifié
Rasoir avec un excellent rapport qualité/prix
Appareil wet & dry. Très doux pour la peau et facile à entretenir et nettoyer
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7886/55 Rasoir électrique 100 % étanche
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7886/55 Rasoir électrique 100 % étanche
Beru8888
06/02/2026
België
Acheteur vérifié
Très bon rasoir
Ce rasoir est très performant, doux et rapide.le système de nettoyage est parfait.
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7887/58 Rasoir électrique 100 % étanche
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7887/58 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
par rapport aux matériaux sans revêtement
Tests comparatifs avec le Philips Series 3000.
* Basé sur les utilisateurs du Philips Series S7000 et de l'application GroomTribe en 2019.
* * Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage par rapport à de l'eau dans la cartouche