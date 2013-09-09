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Arrêté
QT4005/15
Une barbe parfaite, simplement
Créez la barbe qui vous convient grâce à la tondeuse barbe. Précision maximale de 0,5 mm jusqu'à 10 mm.
Pas de 0,5 mm
Lames en inox
10 h de charge pour 45 min d'autonomie
Réglez la tondeuse sur la hauteur de coupe minimale, pour une barbe de 3 jours impeccable, mesurant tout juste 0,5 mm de long.
Tournez la molette pour sélectionner et verrouiller la hauteur de coupe de votre choix, de la barbe de 3 jours de 0,5 mm jusqu'à la barbe complète de 10 mm, par pas précis de 0,5 mm.
Les lames en acier auto-affûtées de la tondeuse à barbe Philips 3000 restent aussi acérées et efficaces qu'au premier jour, pour une coupe parfaite et sûre, jour après jour.
3.6
sur 6
68
Avis
Thomas17
09/09/2013
Deutschland
Alle Erwartungen erfüllt
Bin rundum zufrieden und kann den Barttrimmer von Philips uneingeschränkt weiterempfehlen!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer
Bernd12679
09/09/2013
Deutschland
Acheteur vérifié
Alle Erwartungen erfüllt
Bin rundum zufrieden und kann den Barttrimmer von Philips uneingeschränkt weiterempfehlen!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer
Sweethan
04/07/2024
United Kingdom
Been using same model from philips since 2011
Been using same model from philips since 2011. I buy a new one every three years.
Avantages
always reliable for 3 years. many settings. smooth cut. very easy to use and set
Contre
Sometimes the bigger clipper case breaks since its intentionally made very fragile i feel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer
Date d'utilisation 2022-07-04
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer
Date d'utilisation 2022-07-04