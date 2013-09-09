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Arrêté

Beardtrimmer series 3000Tondeuse barbe et barbe de 3 jours

QT4005/15

3.6

| (68) Avis

Une barbe parfaite, simplement

Créez la barbe qui vous convient grâce à la tondeuse barbe. Précision maximale de 0,5 mm jusqu'à 10 mm.

Voir tous les avantages

Idéal pour une première barbe

Une barbe parfaite, simplement

  • Pas de 0,5 mm

  • Lames en inox

  • 10 h de charge pour 45 min d'autonomie

Précision de 0,5 mm

Précision de 0,5 mm

Réglez la tondeuse sur la hauteur de coupe minimale, pour une barbe de 3 jours impeccable, mesurant tout juste 0,5 mm de long.

Hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller, de 0,5 mm à 10 mm

Hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller, de 0,5 mm à 10 mm

Tournez la molette pour sélectionner et verrouiller la hauteur de coupe de votre choix, de la barbe de 3 jours de 0,5 mm jusqu'à la barbe complète de 10 mm, par pas précis de 0,5 mm.

Une coupe parfaite et sûre

Une coupe parfaite et sûre

Les lames en acier auto-affûtées de la tondeuse à barbe Philips 3000 restent aussi acérées et efficaces qu'au premier jour, pour une coupe parfaite et sûre, jour après jour.

Spécificités Techniques

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3.6

sur 6

68

Avis

09/09/2013

Deutschland

Deutschland

Alle Erwartungen erfüllt

Bin rundum zufrieden und kann den Barttrimmer von Philips uneingeschränkt weiterempfehlen!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer

09/09/2013

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Alle Erwartungen erfüllt

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Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer

04/07/2024

United Kingdom

United Kingdom

Been using same model from philips since 2011

Been using same model from philips since 2011. I buy a new one every three years.

Avantages

always reliable for 3 years. many settings. smooth cut. very easy to use and set

Contre

Sometimes the bigger clipper case breaks since its intentionally made very fragile i feel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer

Date d'utilisation 2022-07-04

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer

Date d'utilisation 2022-07-04

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