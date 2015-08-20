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Niet meer leverbaar

Beardtrimmer series 3000(stoppel)baardtrimmer

QT4005/15

3.6

| (68) Reviews & awards

Moeiteloos de perfecte baard

Style uw baard zoals u wilt met de baardtrimmer. Precisie van 0,5 mm tot 10 mm.

Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

De handigste manier om uw baard te verzorgen

Moeiteloos de perfecte baard

  • Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,5 mm

  • Roestvrijstalen messen

  • 10 uur laden/45 min. draadloos gebruik

Precisie van 0,5 mm

Precisie van 0,5 mm

Stel de trimmer in op de laagste stand voor een perfecte stoppelbaard van net 0,5 mm lang.

Lengte-instellingen eenvoudig selecteren en vergrendelen, van 0,5 mm - 10 mm

Lengte-instellingen eenvoudig selecteren en vergrendelen, van 0,5 mm - 10 mm

Vergrendel de gewenste lengtestand met het instelwiel: van een driedaagse baard van 0,5 mm tot een volle baard van 10 mm, in nauwkeurige stappen van 0,5 mm.

Kies voor een perfecte, maar beschermende trimbeurt

Kies voor een perfecte, maar beschermende trimbeurt

De zelfslijpende stalen mesjes van de Philips 3000 baardtrimmer blijven net zo scherp en effectief als op dag en leveren een perfecte maar beschermende afwerking, telkens weer.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.6

van 5

68

Reviews & awards

20/08/2015

Nederland

Nederland

Uitstekend, maar..

Prima apparaat wat mij betreft. Accu gaat lang mee, trimt prima. Maar....... Lomp als ik ben.. Trimmer laten vallen op de kam.. Nu kan ik nergens een nieuwe kam vinden voor het apparaat! Dat is wel jammer..

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 (stoppel)baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 (stoppel)baardtrimmer

11/06/2014

Nederland

Nederland

Het is een zeer aangenaam product.

Het is een zeer comfortabele baardtrimmer en het ligt goed in de hand.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 (stoppel)baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 (stoppel)baardtrimmer

07/10/2013

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Doet precies wat hij moet doen

Sinds kort ben ik overgestapt van een snor naar een 5 dagen baard/snor en heb daarvoor deze baardtrimmer aangeschaft. Ik wilde een niet al te dure trimmer hebben maar wel een die het prima doet. Deze trimmer voldoet aan al mijn verwachtingen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 (stoppel)baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 (stoppel)baardtrimmer

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 