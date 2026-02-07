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  • Taille, stylise et rase ta barbe, même longue.
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Arrêté

OneBlade Pro 360Visage + Corps

QP6551/15

4.3
| (1900) Avis | 89% recommandent ce produit
Taille, stylise et rase ta barbe, même longue.
Taille, stylise et rase ta barbe et ton corps avec le Philips OneBlade Pro 360. Avec lame innovante 360 Blade, sabot de précision avec 14 hauteurs de coupe et système de protection pour une sécurité supplémentaire sur les zones sensibles. Crée ton propre style facilement et rapidement avec Philips OneBlade Pro 360.
Voir tous les avantages
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

La marque de soins personnels électriques la plus appréciée au monde1

Ton style. Tout simplement.

Taille, stylise et rase ta barbe, même longue.

  • Batterie Li-ion rechargeable

  • Sabot de précision 14 hauteurs de coupe

  • Utilisable sur peau humide ou sèche

  • Afficheur LED numérique

Technologie unique OneBlade

Technologie unique OneBlade

Technologie unique Philips OneBlade: la technologie de rasage bénéficie d’une solution à mouvements rapides (12000 par minute), pour un rasage efficace, même sur les poils longs.

Lame 360 Blade

La lame 360 innovante pivote dans toutes les directions et s'adapte à toutes les contours de ton visage, pour plus de confort et moins de passages, même dans les zones les plus difficiles à atteindre.

Taille

Taille ta barbe à une longuer précise et uniforme avec le sabot de précision réglable. Choisis l'une des 14 hauteurs pour créer ton propre style.

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4.3

sur 6

1900

Avis

89%

recommandent ce produit

07/02/2026

België

België

Acheteur vérifié

Le produit répond à mes attentes et est facile d'utilisation

Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6652/30 Visage + Corps

Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6652/30 Visage + Corps

04/02/2026

België

België

Acheteur vérifié

Coupe net et précise

Très agréable je recommande vivement car la coupe est douce et soignée

Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6652/30 Visage + Corps

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09/09/2025

België

België

Acheteur vérifié

Top, à recommander

Excellent produit que je recommande à tout le monde. Rapport qualité prix acceptable. Je l’ai acheté pour remplacer un autre produit, un peu moins cher, mais qui générait du bruit dans le casque. Ici, le son est excellent et la connexion est facile. Seul petit bémol : les boutons de volume à l’arrière du casque ne sont pas très facilement accessibles

Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6652/30 Visage + Corps

Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6652/30 Visage + Corps

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. Par rapport au modèle précédent lors du rasage

  2. Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Varie selon l'utilisation.