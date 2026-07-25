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  • Trim, scheer & stijl moeiteloos haar van elke lengte*
  • Trim, scheer & stijl moeiteloos haar van elke lengte*
  • Trim, scheer & stijl moeiteloos haar van elke lengte*
  • Trim, scheer & stijl moeiteloos haar van elke lengte*
  • Trim, scheer & stijl moeiteloos haar van elke lengte*
  • Trim, scheer & stijl moeiteloos haar van elke lengte*
  • Trim, scheer & stijl moeiteloos haar van elke lengte*
  • Trim, scheer & stijl moeiteloos haar van elke lengte*
  • Trim, scheer & stijl moeiteloos haar van elke lengte*
  • Trim, scheer & stijl moeiteloos haar van elke lengte*
  • Trim, scheer & stijl moeiteloos haar van elke lengte*
  • Trim, scheer & stijl moeiteloos haar van elke lengte*
  • Trim, scheer & stijl moeiteloos haar van elke lengte*
  • Trim, scheer & stijl moeiteloos haar van elke lengte*

Niet meer leverbaar

OneBlade Pro 360Gezicht en lichaam

QP6551/15

4.3
| (1900) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan
Trim, scheer & stijl moeiteloos haar van elke lengte*
Philips OneBlade Pro Face + Body kan haar van elke lengte trimmen, scheren en stylen. Je krijgt een mesje voor je gezicht en een mesje voor je lichaam met een opzetstuk dat je huid beschermt. Vergeet meerdere hulpmiddelen. OneBlade doet het allemaal.
Bekijk alle voordelen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Ontworpen om haar te scheren zonder sneetjes

Trim, scheer & stijl moeiteloos haar van elke lengte*

  • Oplaadbare Li-ionbatterij

  • Precisiekam met 14 lengtestanden

  • Nat en droog gebruik

  • Digitaal LED-display

Unieke OneBlade-technologie

Unieke OneBlade-technologie

Het OneBlade-mesje met dubbel beschermingssysteem (gladde coating en afgeronde uiteinden) beweegt 12000x per minuut, voor een effectieve en comfortabele trim- of scheerbeurt.

Bereik makkelijk de moeilijkste gebieden met minder bewegingen*.

De innovatieve 360 Blade beweegt in alle richtingen en volgt de contouren van je gezicht, waardoor je makkelijk de moeilijkste gebieden bereikt met minder bewegingen*.

Trim

Trim je baard op een nauwkeurige lengte met de precisietrimkam en kies jouw gewenste lengte uit 14 lengtestanden (0,4-10 mm).

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

1900

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

25/07/2026

België

België

Geverifieerde koper

Ideale scheermesje

Heel blij dat ik dit apparaat heb! This niet zo glad als mijn scheermachine maar ben er heel tevreden mee. Ideale trimmer voor mijn Sik en Nek.

Voordelen

Veilig scheren

Nadelen

Niet zo glad als scheermachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6542/15 Gezicht en lichaam

Date of Use 2026-05-12

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6542/15 Gezicht en lichaam

Date of Use 2026-05-12

26/05/2026

België

België

Geverifieerde koper

Oneblade. Product met enkel voordelen..

De Oneblade is licht, makkelijk hanteerbaar en accuraat.

Voordelen

Licht, makkelijk hanteerbaar en accuraat.

Nadelen

Geen tot op vandaag..

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6652/30 Gezicht en lichaam

Date of Use 2020-03-01

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6652/30 Gezicht en lichaam

Date of Use 2020-03-01

02/11/2025

België

België

Geverifieerde koper

Topmachientje

Dit is een ontzettend goed product! Makkelijk in gebruik. Ik gebruik het voor het trimmen van m'n baard en het scheren van delen rond m'n baard. Echt zeer makkelijk in gebruik en onderhoud. Batterij gaat lang mee. ZEER handig te gebruiken, ik ben super content.

Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6552/15 Gezicht en lichaam

Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6552/15 Gezicht en lichaam

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. Vergeleken met zijn voorganger tijdens het scheren

  2. Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.