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Une protection inégalée pour la peau des zones intimes
Le Philips OneBlade Intimate est conçu pour un rasage en douceur des zones sensibles. Sa protection cutanée unique vous permet de vous raser les zones intimes en toute confiance.
Ce produit
OneBlade Intimate
Lames SkinProtect
23,59 €
OneBlade Intimate
Lames SkinProtect
17,99 €
23,59 €
23,59 €
Pour les zones intimes
2 lames SkinProtect
Compatible avec tous les manches OneBlade
Chaque lame dure jusqu'à 4 mois**
La technologie unique du OneBlade est conçue pour faciliter le rasage et la taille au quotidien. Son système de coupe rapide (12 000 mouvements/min) coupe les poils rapidement et efficacement, que vous entreteniez une barbe de 3 jours, sculptiez votre barbe ou rasiez les zones intimes.
La lame SkinProtect OneBlade vous offre une protection renforcée là où vous en avez le plus besoin. Sa conception protectrice épouse chaque courbe et chaque recoin des zones sensibles, telles que les aisselles et les parties intimes, sans pour autant s'approcher trop près de la peau. Conçue pour garantir un soin confortable avec votre rasoir intime.
Les lames en acier inoxydable OneBlade sont conçues pour rester affûtées pendant longtemps. Pour des résultats optimaux, remplacez votre lame tous les 4 mois*.
4.0
sur 6
185
Avis
81%
recommandent ce produit
JR12
28/02/2021
België
Acheteur vérifié
Le meilleur rasoir
Le rasoir le meilleur que j’ai eu. Incontestablement
Avantages
Pas de coupures, rapide
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP230/50 Lames de rechange
Date of Use 2019-02-28
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP230/50 Lames de rechange
Date of Use 2019-02-28
08/09/2020
België
Acheteur vérifié
Jeter mes autres rasoirs
Pour moi c'était un supplice de me raser, feu, poil trop épais, irritation même avec une nouvelle lame. J'avais opté pour un électrique avec 3 têtes mais pas assez court et après 1 mois les lames ne coupaient plus et arrachaient mes poils. Depuis le One Blade, je remercie Philips à chaque fois que je me rase, plus aucune douleur, pas de feu, coupe court, les lames durent longtemps. J'ai réellement jeté tous mes autres rasoirs , recyclage bien sûr, gain de place. Il coupe même ma barbe d'une semaine voir plus. Je ne m'en séparerai jamais, merci Philips
Avantages
Plus de douleurs, coupe court
Contre
Pour moi aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP230/50 Lames de rechange
Date of Use 2018-09-08
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP230/50 Lames de rechange
Date of Use 2018-09-08
sergio 4490
19/07/2020
België
Acheteur vérifié
excellent petit rasoir
Je ne suis pas barbu, mais j'utilise ce rasoir en complément de mon rasoir 3 têtes philips, ce que mon rasoir normal à oublié, ce "one blade" s'en charge.
Avantages
il rase tout!
Contre
un peu lent
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP220/55 Lame remplaçable
Date of Use 2018-07-19
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP220/55 Lame remplaçable
Date of Use 2018-07-19
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats individuels sujets à variation.
Emballage recyclable à base de papier