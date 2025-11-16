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Ce produit
OneBlade
Intimate
34,99 €
OneBlade
1 lame SkinProtect
17,99 €
OneBlade
2 lames SkinProtect
23,59 €
34,99 €
34,99 €
Rasage doux et facile des zones intimes
1 lame SkinProtect
1 sabot
1 gant exfoliant
Rechargeable, 100 % étanche
La lame SkinProtect protège la peau sensible des aisselles et des parties intimes des irritations.
Désormais, notre célèbre technologie OneBlade peut être utilisée sur vos aisselles et dans toutes les zones intimes, quelle que soit la longueur de votre pilosité. La lame rapide coupe tous les poils avec 100 mouvements par seconde. Les bords arrondis et le pont de l'outil de protection protègent la peau des aisselles et des zones intimes.
Vous ne souhaitez pas tout retirer ? Taillez les poils des zones intimes et des aisselles comme vous l'entendez. Clipsez simplement le sabot amovible de 3 mm.
4.0
sur 6
292
Avis
83%
recommandent ce produit
lamon andre
16/11/2025
België
Acheteur vérifié
efficace
très bien et sur pas de problème pour les partie intime
Cet avis concerne le produit OneBlade QP1924/30 Intimate
Cet avis concerne le produit OneBlade QP1924/30 Intimate
fabio54
26/11/2025
France
Acheteur vérifié
Parfait excepté le temps de recharge
Extrêmement facile d'utilisation et résultat impeccable. L'unique bémol étant le temps de charge relativement long par rapport a l'autonomie. Sinon rien a redire, c'est du tout bon
Avantages
Coupe parfaite et facilité d'utilisation
Contre
recharge lente
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP1924/30 Intimate
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP1924/30 Intimate
Primance
26/11/2025
France
Acheteur vérifié
Top
Top! Un vrai plaisir à utiliser ! Le rasoir ne fait jamais mal, malgré les zones
Avantages
Léger,pas cher, batterie top
Contre
Aucun
Cet avis concerne le produit OneBlade QP1924/20 Intimate
Cet avis concerne le produit OneBlade QP1924/20 Intimate
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats individuels sujets à variation.