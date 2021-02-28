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  • Rasage doux et facile des zones intimes
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OneBlade2 lames SkinProtect

QP229/50

4
| (183) Avis | 81% recommandent ce produit
Rasage doux et facile des zones intimes
La lame SkinProtect protège la peau sensible des aisselles et des parties intimes des irritations.
Voir tous les avantages
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

La marque de soins personnels électriques la plus appréciée au monde1

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OneBlade 2 lames SkinProtect

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Rasez et taillez avec une protection renforcée

Rasage doux et facile des zones intimes

  • Rasage doux et facile des zones intimes

  • 2 lames de rechange

  • Compatible avec tous les manches OneBlade

  • La lame dure jusqu'à 4 mois*

Protège vos zones sensibles

Protège vos zones sensibles

La lame SkinProtect protège la peau sensible des aisselles et des parties intimes des irritations.

Rasage facile dans les deux sens

Rasage facile dans les deux sens

La lame double sens vous permet de raser dans les deux sens pour atteindre facilement les zones difficiles d'accès, définir les contours ou personnaliser votre rasage avec précision.

Lames utilisables jusqu'à 4 mois*

Lames utilisables jusqu'à 4 mois*

Les lames en acier inoxydable sont conçues pour durer. Pour des performances optimales, il vous suffit de remplacer chaque lame tous les 4 mois*. Le remplacement se fait très facilement.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

183

Avis

81%

recommandent ce produit

28/02/2021

België

België

Acheteur vérifié

Le meilleur rasoir

Le rasoir le meilleur que j’ai eu. Incontestablement

Avantages

Pas de coupures, rapide

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP230/50 Lames de rechange

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP230/50 Lames de rechange

08/09/2020

België

België

Acheteur vérifié

Jeter mes autres rasoirs

Pour moi c'était un supplice de me raser, feu, poil trop épais, irritation même avec une nouvelle lame. J'avais opté pour un électrique avec 3 têtes mais pas assez court et après 1 mois les lames ne coupaient plus et arrachaient mes poils. Depuis le One Blade, je remercie Philips à chaque fois que je me rase, plus aucune douleur, pas de feu, coupe court, les lames durent longtemps. J'ai réellement jeté tous mes autres rasoirs , recyclage bien sûr, gain de place. Il coupe même ma barbe d'une semaine voir plus. Je ne m'en séparerai jamais, merci Philips

Avantages

Plus de douleurs, coupe court

Contre

Pour moi aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP230/50 Lames de rechange

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP230/50 Lames de rechange

19/07/2020

België

België

Acheteur vérifié

excellent petit rasoir

Je ne suis pas barbu, mais j'utilise ce rasoir en complément de mon rasoir 3 têtes philips, ce que mon rasoir normal à oublié, ce "one blade" s'en charge.

Avantages

il rase tout!

Contre

un peu lent

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP220/55 Lame remplaçable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP220/55 Lame remplaçable

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Mentions légales

  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats individuels sujets à variation.

  2. Emballage recyclable à base de papier