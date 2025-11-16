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  • Rasage doux et facile des zones intimes
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OneBladeIntimate

QP1924/20

4
| (288) Avis | 83% recommandent ce produit
Rasage doux et facile des zones intimes
La lame SkinProtect protège la peau sensible des aisselles et des parties intimes des irritations.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

La marque de soins personnels électriques la plus appréciée au monde1

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Rasez et taillez avec une protection supplémentaire de la peau

Rasage doux et facile des zones intimes

  • Rasage doux et facile des zones intimes

  • 1 lame SkinProtect

  • 1 sabot

  • 100 % étanche

  • Rechargeable, 100 % étanche

Protège vos zones sensibles

Protège vos zones sensibles

La lame SkinProtect protège la peau sensible des aisselles et des parties intimes des irritations.

Rasoir et tondeuse bidirectionnels, 100 % étanches, chargement USB-A.

Rasoir et tondeuse bidirectionnels, 100 % étanches, chargement USB-A.

Désormais, notre célèbre technologie OneBlade peut être utilisée sur vos aisselles et dans toutes les zones intimes, quelle que soit la longueur de votre pilosité. La lame rapide coupe tous les poils avec 100 mouvements par seconde. Les bords arrondis et le pont de l'outil de protection protègent la peau des aisselles et des zones intimes.

Sabot amovible de 3 mm pour une coupe facile

Sabot amovible de 3 mm pour une coupe facile

Vous ne souhaitez pas tout retirer ? Taillez les poils des zones intimes et des aisselles comme vous l'entendez. Clipsez simplement le sabot amovible de 3 mm.

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4.0

sur 6

288

Avis

83%

recommandent ce produit

16/11/2025

België

België

Acheteur vérifié

efficace

très bien et sur pas de problème pour les partie intime

Cet avis concerne le produit OneBlade QP1924/30 Intimate

Cet avis concerne le produit OneBlade QP1924/30 Intimate

26/11/2025

France

France

Acheteur vérifié

Parfait excepté le temps de recharge

Extrêmement facile d'utilisation et résultat impeccable. L'unique bémol étant le temps de charge relativement long par rapport a l'autonomie. Sinon rien a redire, c'est du tout bon

Avantages

Coupe parfaite et facilité d'utilisation

Contre

recharge lente

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP1924/30 Intimate

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP1924/30 Intimate

26/11/2025

France

France

Acheteur vérifié

Top

Top! Un vrai plaisir à utiliser ! Le rasoir ne fait jamais mal, malgré les zones

Avantages

Léger,pas cher, batterie top

Contre

Aucun

Cet avis concerne le produit OneBlade QP1924/20 Intimate

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats individuels sujets à variation.