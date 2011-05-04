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Arrêté
QG3190/00
Visibilité supérieure, précision maximale
D'une précision inégalée, la technologie MicroBlade révolutionnaire de cette tondeuse multistyles Philips vous permet de créer exactement le look dont vous rêvez.
Pro
9 en 1
Waterproof
100 % étanche pour une utilisation et un nettoyage pratiques.
D'une précision inégalée, la technologie MicroBlade révolutionnaire vous permet de créer exactement le look désiré.
Les lames en acier trempé inoxydable auto-affûtées sont plus précises que le titane*.
3.0
sur 6
33
Avis
Florentb
04/05/2011
France
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3190/00 Tondeuse multistyles
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3190/00 Tondeuse multistyles
Lumenpra
05/01/2020
España
Acheteur vérifié
Muy buen cortador y fácil de utilizar
De fácil uso, múltiples accesorios, rápido y cómodo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit
Date d'utilisation 2018-12-05
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit
Date d'utilisation 2018-12-05
nespolina
24/05/2012
Italia
Ottimo apparecchio, funzionale e comodo
Posseggo il rasoio da circa 3 anni e devo dire che non mi ha mai dato noie. Facile nel suo utilizzo, perfetto nel suo funzionamento ed infine devo elogiare la casa produttrice per la semplicità con la quale è stato possibile reperire delle parti di ricambio usurate. Sicuramente un prodotto da consigliare.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit professionale
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit professionale