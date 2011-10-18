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Niet meer leverbaar
QG3190/00
Superieur zicht, maximale precisie
De revolutionaire MicroBlade-technologie van deze Philips-verzorgingsset is ontworpen om u ongekende precisie te bieden en u te helpen de juiste look te creëren zonder ongewenst haar.
Pro
9-in-1
Waterdicht
100% waterdicht voor eenvoudig gebruik en eenvoudig schoonmaken.
De revolutionaire MicroBlade-technologie is ontworpen om u met uiterste nauwkeurigheid precies de look te geven die u voor ogen had.
De geharde Inox-stalen mesjes zijn scherper dan titanium*.
3.0
van 5
33
Reviews & awards
beertjepooh
18/10/2011
Nederland
keigoed!
Ben er heel tevreden mee, gebruik m wel bijna iedere maand om het haar van mijn man te scheren.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3190/00 Verzorgingsset
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3190/00 Verzorgingsset
paul1
10/10/2011
United Kingdom
Simplicity
This is a great product for keeping a clean cut look for hair and face. It's easily charged and the storage stand is excellent for keeping all the attachments in the same place. The guards are all easily adjustable for varying trimming length and the additional heads also come in handy. The fact that it can be used wet is also a great feature. As with all trimmers keeping them clean is important to performance and this doesn't disappoint. All the heads are easily cleaned and can be taken apart for more thorough cleaning. All in all this is an affordable, reliable and high performance trimmer that's just as good for use in the home as well as for when you're on the move.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit
Lumenpra
05/01/2020
España
Geverifieerde koper
Muy buen cortador y fácil de utilizar
De fácil uso, múltiples accesorios, rápido y cómodo
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit
Datum gebruik 2018-12-05
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit
Datum gebruik 2018-12-05
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