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Arrêté
Kit tondeuse multistyles 4 en 1
Cette tondeuse multistyles professionnelle Philips avec tondeuse visage, barbe, nez et oreilles est l'outil idéal pour créer des styles pour toutes les occasions.
4 en 1
Le sabot suivi des contours suit automatiquement vos courbes pour des résultats rapides et un plus grand confort d'utilisation.
Les lames révolutionnaires, dentelées et auto-affûtées, permettent une coupe précise et uniforme.
Sélectionnez et verrouillez la hauteur de coupe souhaitée parmi un large choix.
4.9
sur 6
7
Avis
100%
recommandent ce produit
Taktsig
23/06/2022
Ελλάδα
Εξαιρετικό προϊόν!
Το έχω από το 2008. Είχα αγοράσει και ένα δεύτερο, δώρο για τον πατέρα μου. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η αξιοπιστία του, πέραν του ότι είναι πολύ πρακτικό. Κάποια στιγμή μετά από λίγα χρόνια, άλλαξα την μπαταρία του με μεγαλύτερης σε mA χωρητικότητας (θέλει κάποιες βασικές γνώσεις το εγχείρημα). Το μόνο που πρέπει κανείς να προσέχει, είναι το εξάρτημα ρύθμισης πάχους κοπής, το οποίο θέλει καλή μεταχείριση στο βάλε-βγάλε και καθαρισμό του προκειμένου να μην σπάσουν τα "χτενάκια" οδηγοί.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3020/10 Σετ περιποίησης
Date d'utilisation 2020-06-23
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3020/10 Σετ περιποίησης
Date d'utilisation 2020-06-23
morganfan
19/11/2020
Ελλάδα
Εξαιρετικο προιον το εχω 10 χρονια
η αντοχη και η αξιοπιστια απεδειχθειο. 10 χρονια και συνεχιζω
Avantages
αντοχη
Contre
μικρη μπαταρια μεγαλη διαρκεια φορτισης
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3020/10 Σετ περιποίησης
Date d'utilisation 2018-11-18
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3020/10 Σετ περιποίησης
Date d'utilisation 2018-11-18
Pete75
01/02/2014
United Kingdom
Best beard trimmer ever
I used the Grooming kit GG3020 for the last 6 years and really loved it. Not only trimmed my beard but also the head and sometimes the body. Charging time was quite good and used for a long time before recharded it. Now after all this years well it's not working so good so I 'm might replace it with the same if I find it in store.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit