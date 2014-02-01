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Niet meer leverbaar

Multigroom series 3000Verzorgingsset

QG3020/10

4.9

| (7) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

4-in-1 verzorgingsset

Deze professionele Philips-verzorgingsset met trimmer voor hoofd, baard, neus en oren is het ultieme stylinghulpmiddel waarmee u voor elke gelegenheid de juiste look creëert.

Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

Creëer uw eigen stijl

4-in-1 verzorgingsset

  • 4-in-1

Contourvolgende kam voor snelheid en comfort

Contourvolgende kam voor snelheid en comfort

De contourvolgende kam past zich aan elke welving aan voor snelle en comfortabele resultaten.

Zelfslijpende SteelWave-mesjes voor een nauwkeurig resultaat

Zelfslijpende SteelWave-mesjes voor een nauwkeurig resultaat

Revolutionaire, zelfslijpende, gegolfde mesjes zorgen voor een nauwkeurig en gelijkmatig resultaat.

9 geïntegreerde lengtestanden van 1-18 mm

Kies uit een van de vele lengte-instellingen en vergrendel de gewenste lengte.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.9

van 5

7

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

01/02/2014

United Kingdom

United Kingdom

Best beard trimmer ever

I used the Grooming kit GG3020 for the last 6 years and really loved it. Not only trimmed my beard but also the head and sometimes the body. Charging time was quite good and used for a long time before recharded it. Now after all this years well it's not working so good so I 'm might replace it with the same if I find it in store.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great Product

Excellent performance, easy to use and change heads, copes well with most grooming requirements.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great Product

Excellent performance, easy to use and change heads, copes well with most grooming requirements.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit

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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 