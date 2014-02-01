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Niet meer leverbaar
4-in-1 verzorgingsset
Deze professionele Philips-verzorgingsset met trimmer voor hoofd, baard, neus en oren is het ultieme stylinghulpmiddel waarmee u voor elke gelegenheid de juiste look creëert.
4-in-1
De contourvolgende kam past zich aan elke welving aan voor snelle en comfortabele resultaten.
Revolutionaire, zelfslijpende, gegolfde mesjes zorgen voor een nauwkeurig en gelijkmatig resultaat.
Kies uit een van de vele lengte-instellingen en vergrendel de gewenste lengte.
4.9
van 5
7
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Pete75
01/02/2014
United Kingdom
Best beard trimmer ever
I used the Grooming kit GG3020 for the last 6 years and really loved it. Not only trimmed my beard but also the head and sometimes the body. Charging time was quite good and used for a long time before recharded it. Now after all this years well it's not working so good so I 'm might replace it with the same if I find it in store.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
Kittkatt
09/10/2011
United Kingdom
Great Product
Excellent performance, easy to use and change heads, copes well with most grooming requirements.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
Jon66
09/10/2011
United Kingdom
Great Product
Excellent performance, easy to use and change heads, copes well with most grooming requirements.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
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