ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Tondeuse à cheveux
  • Tondeuse à cheveux
  • Tondeuse à cheveux
  • Tondeuse à cheveux
  • Tondeuse à cheveux
  • Tondeuse à cheveux
  • Tondeuse à cheveux
  • Tondeuse à cheveux
  • Tondeuse à cheveux
  • Tondeuse à cheveux
  • Tondeuse à cheveux
  • Tondeuse à cheveux

Arrêté

Hairclipper series 1000Tondeuse à cheveux

QC5000/00

2
| (1) Avis
Tondeuse à cheveux
Cette tondeuse à cheveux Philips vous permet de créer n'importe quel look.
Voir tous les avantages

Nul besoin d'être un expert

Tondeuse à cheveux

Maîtrise parfaite

Maîtrise parfaite

Notre système 2D Contour Tracking breveté garantit une coupe régulière. Il s'adapte aux contours de votre tête, vous permettant ainsi de contrôler votre look !

Coiffage sûr et simple

Coiffage sûr et simple

Créez un look unique avec ce sabot ajustable sur 8 longueurs de 1 à 21 mm. Grâce au système de verrouillage de la longueur de coupe, vous utilisez votre tondeuse en toute confiance.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.0

sur 6

1

Avis

5
4
3
1

14/09/2019

België

België

cable cassé.

Le câble (plastique de mauvaise qualité) a cassé net à la base de l'appareil alors que je suis très soigneux. Impossible à ouvrir/déclipser sans casser le plastique. Irréparable. Game over.

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.