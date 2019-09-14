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Arrêté
QC5000/00
Notre système 2D Contour Tracking breveté garantit une coupe régulière. Il s'adapte aux contours de votre tête, vous permettant ainsi de contrôler votre look !
Créez un look unique avec ce sabot ajustable sur 8 longueurs de 1 à 21 mm. Grâce au système de verrouillage de la longueur de coupe, vous utilisez votre tondeuse en toute confiance.
2.0
sur 6
1
Avis
PatrickR
14/09/2019
België
cable cassé.
Le câble (plastique de mauvaise qualité) a cassé net à la base de l'appareil alors que je suis très soigneux. Impossible à ouvrir/déclipser sans casser le plastique. Irréparable. Game over.
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux