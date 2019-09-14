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Niet meer leverbaar
QC5000/00
U krijgt gegarandeerd een gelijkmatig kapsel met onze gepatenteerde 2D Contour Tracking System TM. Het volgt de contouren van uw hoofd, waardoor u een volledige controle hebt over uw haarstijl!
Creëer ieder gewenst kapsel op 8 mogelijke lengten variërend van 1 tot 21 mm met enkel deze unieke instelbare opzetkam. Dankzij de ingebouwde veiligheidsvergrendeling kunt u vol vertrouwen uw haar knippen.
2.0
van 5
1
Beoordeling
PatrickR
14/09/2019
België
cable cassé.
Le câble (plastique de mauvaise qualité) a cassé net à la base de l'appareil alors que je suis très soigneux. Impossible à ouvrir/déclipser sans casser le plastique. Irréparable. Game over.
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux