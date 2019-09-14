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Niet meer leverbaar

Hairclipper series 1000Tondeuse

QC5000/00

2
| (1) Beoordeling
Tondeuse
Welke look u ook wenst, deze tondeuse van Philips krijgt het gedaan.
Bekijk alle voordelen

Oefening niet vereist

Tondeuse

Volledige controle

Volledige controle

U krijgt gegarandeerd een gelijkmatig kapsel met onze gepatenteerde 2D Contour Tracking System TM. Het volgt de contouren van uw hoofd, waardoor u een volledige controle hebt over uw haarstijl!

Veilig en makkelijk stylen

Veilig en makkelijk stylen

Creëer ieder gewenst kapsel op 8 mogelijke lengten variërend van 1 tot 21 mm met enkel deze unieke instelbare opzetkam. Dankzij de ingebouwde veiligheidsvergrendeling kunt u vol vertrouwen uw haar knippen.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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2.0

van 5

1

Beoordeling

5
4
3
1

14/09/2019

België

België

cable cassé.

Le câble (plastique de mauvaise qualité) a cassé net à la base de l'appareil alors que je suis très soigneux. Impossible à ouvrir/déclipser sans casser le plastique. Irréparable. Game over.

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux

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