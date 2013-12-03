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Arrêté
Lames TripleTrack
Têtes pivotantes
Plus de 60 minutes d'autonomie pour 21 rasages. Charge complète en 1 heure pour un appareil toujours prêt à l'emploi
Le système à double lame de notre rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près, pour un rasage impeccable
Le rasoir s'adapte automatiquement à toutes les courbes de votre visage et de votre cou, pour un rasage de très près
4.1
sur 6
433
Avis
87%
recommandent ce produit
zaza
03/12/2013
België
très bon produit à recommander sans soucis
contente d'avoir offert ce rasoir à mon mari !! Il l'utilise tous les jours et est très satisfait
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Rasoir électrique à sec
buron
02/12/2013
België
Très bon rasoir électrique
Tout est excellent sauf : 1 la protection en plastic des couteaux ne tient pas bien 2 le système du pied chargeur est instable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Dry electric shaver
Naber52
02/12/2013
België
Le plaisir de se raser au quotidien.
Si je suis devenu fidèle au rasoir Philips,c'est pcq il me donne satisfaction à tous points de vue.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Rasoir électrique à sec
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.