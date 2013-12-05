Ik heb het scheerapparaat voor mijn vader gekocht, hij heeft altijd elektrisch met Phillips geschoren. Het oude apparaat was zeer aan vervanging toe, maar mijn vader kennende had hij er nog 5 jaar mee geschoren. We hebben het apparaat cadeau gedaan en hij is er ontzettend blij mee, met het oude apparaat stond hij ondertussen 25 minuten voor de spiegel. Hij vindt het een verademing hoe goed en soepel het nieuwe apparaat scheert en hij is letterlijk binnen 5 minuten klaar, ik heb hem werkelijk waar een hele week vol lof horen praten na elke scheerbeurt. Ook het jet-clean systeem heeft hij met veel bewondering bekeken toen we het voor de eerste keer uitprobeerden, je scheerapparaat ruikt geweldig daarna, en is natuurlijk brandschoon. Al met al een super cadeau. We kunnen dan ook geen enkel minpuntje bedenken.