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Niet meer leverbaar
TripleTrack-mesjes
Bewegende scheerhoofden
Meer dan 60 minuten draadloos gebruik is voldoende voor 21 keer scheren. Volledig opgeladen in 1 uur, dus altijd klaar voor gebruik
Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.
Het scheerapparaat past zich automatisch aan elke ronding van uw gezicht en hals aan, voor een gladder resultaat
4.1
van 5
433
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
wiesje
05/12/2013
België
content
goed product een nadeel de schroefjes aan zijkant roesten.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Elektrisch apparaat voor droog scheren
papadopolos
04/12/2013
België
zeer goed
prachtig product,ben ook zeer tevreden over mijn philips tv.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Elektrisch apparaat voor droog scheren
bink
04/12/2013
België
beantwoordt aan mijn verwachtingen
Dit apparaat heeft mij in positieve zin aangenaam verrast nadat ik tientallen jaren met mijn oude vertrouwde Philipshave gewerkt heb.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.