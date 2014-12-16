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Pour un rasage de près, fabriqué en Europe
Lames auto-affûtées : durent jusqu'à 2 ans
Les lames aiguisées du rasoir Philips sont au plus près de votre visage pour un rasage impeccable ; les têtes flottantes indépendantes suivent les courbes de votre visage.
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
YRG44
16/12/2014
France
Excellent, rasage parfait et rapide
Rasage rapide au plus près A piles sans fil, sans encombrement et transportable et premier prix !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PQ208/17 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PQ208/17 Rasoir électrique
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.