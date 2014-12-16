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Niet meer leverbaar
Plus
Voor een gladde scheerbeurt, vervaardigd in Europa
Zelfslijpende mesjes die langer meegaan: tot twee jaar.
Houd de scherpe scheermessen van het Philips scheerapparaat dichter bij uw huid voor een buitengewoon glad resultaat. De afzonderlijk bewegende scheerhoofden volgen de contouren van uw gezicht.
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
YRG44
16/12/2014
France
Excellent, rasage parfait et rapide
Rasage rapide au plus près A piles sans fil, sans encombrement et transportable et premier prix !
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PQ208/17 Rasoir électrique
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PQ208/17 Rasoir électrique
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.