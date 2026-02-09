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  • Précision en acier inoxydable
  • Précision en acier inoxydable

Arrêté

All-in-One TrimmerSeries 9000

MG9553/15

4.4
| (466) Avis | 93% recommandent ce produit
Précision en acier inoxydable
Personnalisez votre look avec ce kit de tondeuse pour le visage, les cheveux et le corps. Cette combinaison de notre tondeuse en acier inoxydable la plus avancée et de OneBlade offre une précision de coupe exceptionnelle pour obtenir le style que vous souhaitez.
Voir tous les avantages

Une coupe précise, des contours nets et un rasage pratique

Précision en acier inoxydable

  • La tondeuse multistyles ultime

  • 20 en 1 : visage, cheveux et corps

  • Sabot de précision

  • Technologie unique OneBlade

Une coupe uniforme en un seul passage

Une coupe uniforme en un seul passage

Le sabot breveté offre 11 hauteurs de coupe entre 1 et 3 mm, pour une coupe uniforme à la longueur exacte de votre choix.

OneBlade pour des lignes et contours nets

La solution à mouvements rapides (6 000 par minute) vous permet d'éliminer les poils les plus longs. Son revêtement lisse et ses bords arrondis protègent la peau, pour vous permettre de styliser et raser votre barbe en tout confort. Rasez votre barbe avec précision en taillant les joues, le menton et le cou selon vos envies.

Des performances durables pour des résultats précis

Des performances durables pour des résultats précis

Les lames en acier de la tondeuse restent affûtées comme au premier jour, pour des performances durables. Aucune lubrification requise.

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4.4

sur 6

466

Avis

93%

recommandent ce produit

09/02/2026

België

België

Acheteur vérifié

Précis, pratique, batterie tient bien, facile à nettoyer et à ranger

Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer 9000 Series MG9558/15 Tondeuse 20-en-1

Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer 9000 Series MG9558/15 Tondeuse 20-en-1

08/12/2025

België

België

Acheteur vérifié

Tondeuse de qualité

Tondeuse manifestement de qualité. Même les accessoires sont de qualité. Je ne l’ai pas encore beaucoup utilisée mais elle fonctionne bien. Il faudra voir sur le long terme pour ce qui concerne l’accu. Personnellement, cette tondeuse me convient.

Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 Tondeuse 15-en-1

Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 Tondeuse 15-en-1

17/07/2021

België

België

Acheteur vérifié

excellent

les deux rasoirs sont au top il n'y a rien à dire de plus

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 9000 MG9710/90 12-en-1 Visage, Cheveux et Corps

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 9000 MG9710/90 12-en-1 Visage, Cheveux et Corps

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Mentions légales

  1. Basé sur 2,3 tailles de barbe par semaine, chaque session durant environ 11,5 minutes

  2. Par rapport à la tondeuse tout-en-un Philips sans élément de coupe de 41 mm