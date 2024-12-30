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  • Élimine jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire
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Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400Brosse à dents électrique avec application - Noire

HX9917/89

HX992B

4.4
| (433) Avis | 87% recommandent ce produit

Disponible à partir

Blanc
Blanc
Gris
Gris
Noir
Noir
Élimine jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire
Profitez d'un soin complet avec la brosse à dents électrique DiamondClean Smart Philips Sonicare : elle renforce jusqu'à 15 fois la santé de vos gencives** et la blancheur de vos dents*. Sa technologie intelligente et connectée grâce à l'application offre une expérience personnalisée du brossage.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Une hygiène bucco-dentaire totale pour une bouche plus saine

Élimine jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire

  • Élimine jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire

  • Des gencives jusqu’à 7 fois plus saines

  • 4 modes, 3 réglages d’intensité + capteur de pression lumineux vibrant

  • Coffret de voyage avec charge USB + Verre de charge

  • Des conseils personnalisés grâce à l'application Philips Sonicare

20 fois plus efficace sur la plaque dentaire*, doux pour les gencives

20 fois plus efficace sur la plaque dentaire*, doux pour les gencives

Chacun à sa propre méthode de brossage, c'est pourquoi nous avons conçu cette tête de brosse équipée de brins multi-angles pour éliminer la plaque dentaire, quelle que soit votre technique. Notre tête de brosse A3 tout-en-un nettoie parfaitement et élimine jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire. Vos gencives sont 15 fois plus saines en six semaines. Et vous obtenez jusqu'à 100 % d'efficacité supplémentaire contre les taches en moins de deux jours par rapport à une brosse à dents manuelle.

Action de fluide Philips Sonicare

Action de fluide Philips Sonicare

Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité en 62 000 mouvements par minute. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.

Protégez vos gencives avec notre capteur de pression

Protégez vos gencives avec notre capteur de pression

La base de cette brosse à dents électrique Philips Sonicare est équipée d'un anneau lumineux qui vous informe en douceur d'un excès de pression sur vos gencives. Il vous suffit de relâcher la pression lorsqu'il s'allume pour protéger vos gencives.

Spécificités Techniques

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

433

Avis

87%

recommandent ce produit

30/12/2024

France

France

Acheteur vérifié

Brosse à dents très fonctionnelle

Très satisfait c’est un deuxième achat Ma première brosse à dents était obsolète

Avantages

Plusieurs programmes et vitesses

Contre

Ras

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Brosse à dents électrique avec application - Blanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Brosse à dents électrique avec application - Blanche

16/10/2024

France

France

Acheteur vérifié

bien mieux qu une brosse à dents manuelle

je ne pensez pas qu'il y aurait une différence avec une brosse à dents manuelle ; en meilleur naturellement

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Brosse à dents électrique avec application - Blanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Brosse à dents électrique avec application - Blanche

10/01/2024

France

France

Acheteur vérifié

Qualité de brossage

J'apprécie la sensation d'avoir les dents bien nettoyé après le brossage.

Avantages

Facilité d'utilisation

Contre

Le prix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Brosse à dents électrique avec application - Noire

Oui, je recommande ce produit

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. par rapport à une brosse à dents manuelle.

  2. En 6 semaines par rapport à une brosse à dents manuelle.

  3. En moins de 2 jours par rapport à une brosse à dents manuelle.