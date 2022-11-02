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  • Technologie intelligente pour de saines habitudes bucco-dentaires
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Arrêté

Philips Sonicare ExpertClean 7300Brosse à dents électrique avec application

HX9681/01

4.3
| (519) Avis | 85% recommandent ce produit
Technologie intelligente pour de saines habitudes bucco-dentaires
La brosse à dents Philips Sonicare ExpertClean aide chacun de vos patients à se brosser les dents correctement, grâce à une technologie de capteurs intelligents et à des rapports de progression. Ils bénéficieront d'un suivi de leurs habitudes et de conseils qui leur permettront d'améliorer leur technique de brossage ainsi que leurs habitudes d'hygiène bucco-dentaire.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Une propreté complète adaptée aux besoins de vos patients

Technologie intelligente pour de saines habitudes bucco-dentaires

  • Brossage connecté en toute simplicité

  • Capteur de pression intégré

  • Reconnaissance intelligente de la tête

  • 3 modes et 3 intensités

Une plus grande surface de contact pour éliminer plus de plaque dentaire

Une plus grande surface de contact pour éliminer plus de plaque dentaire

La tête de brosse C3 Premium Plaque Defense procure un nettoyage en profondeur inégalé. Les brins extérieurs doux et flexibles suivent les contours de chaque dent, afin de couvrir 4 fois plus de surface** et d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre*.

Des gencives préservées, pour une meilleure santé

Des gencives préservées, pour une meilleure santé

La tête de brosse G3 Premium Gum Care améliore la santé de vos gencives. Grâce à sa plus petite taille et à ses brins adaptés aux contours de vos gencives, elle offre un nettoyage doux et efficace le long des gencives, là où s'accumule la plaque responsable de la gingivite. Il est cliniquement prouvé qu'elle permet d'obtenir jusqu'à 100 % d'inflammation des gencives en moins* et des gencives jusqu'à 7 fois plus saines en seulement deux semaines*.

Aide les patients à acquérir de meilleures habitudes d'hygiène bucco-dentaire

Aide les patients à acquérir de meilleures habitudes d'hygiène bucco-dentaire

Des capteurs contrôlent et mesurent les habitudes de brossage des patients, tandis que le manche Philips Sonicare ExpertClean fournit des indications en temps réel. L'application Philips Sonicare analyse les habitudes qu'elle a enregistrées au fil du temps, afin de générer un rapport de progression qui aide à acquérir une meilleure technique de brossage.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 6

519

Avis

85%

recommandent ce produit

02/11/2022

France

France

Acheteur vérifié

Une douceur pour les gencives

Très doux pour la gencive,très pratique d utilisation,le seul avis négatif c est juste la vibration

Avantages

N abîme pas du tout la gencive

Contre

Les ultrasons

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ExpertClean 7300 HX9641/01 Brosse à dents électrique avec application

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ExpertClean 7300 HX9641/01 Brosse à dents électrique avec application

18/09/2021

France

France

Acheteur vérifié

Genial

J utilise ma brosse depuis 3 mois et je constate que la plaque dentaire diminue. Je retrouve un sourire agréable grâce à une amélioration de mon hygiène dentaire.

Avantages

Très bonne durée de la charge avec 2 brosses journaliers. 15 jours comme indiqué. Suivi du brossage sur l application

Contre

Pas

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ExpertClean 7300 HX9601/03 Brosse à dents électrique avec application

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ExpertClean 7300 HX9601/03 Brosse à dents électrique avec application

29/03/2020

France

France

Septique au début mais ravie pour finir !

Alors tout d’abord je n’imaginais en aucun cas acheter un jour une brosse à dent électrique, je trouvais le concept nul tout simplement, mais après avoir testé celle ci je peux dire que mon avis a basculé, pas de mauvaises sensations du aux vibrations, un lavage vraiment en douceur, mes gencives la remercie ! Plusieurs mode qui oblige à respecter le temps de lavage complet des dents, une autonomie de dingue ! Je la recharge une fois toutes les 2 semaines, nan franchement je recommande les yeux fermés !!!!

Avantages

Pas de mauvaises sensations avec les vibrations

Contre

Prix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ExpertClean 7300 HX9601/03 Brosse à dents électrique avec application

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ExpertClean 7300 HX9601/03 Brosse à dents électrique avec application

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. de plus qu'une brosse à dents manuelle

  2. Par rapport au modèle DiamondClean

  3. Sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard

  4. Dans une étude concernant les utilisateurs de brosses à dents manuelles