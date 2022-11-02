La brosse à dents électrique et connectée ExpertClean 7300 de Philips offre un brosse optimal. Design : D'un point de vue esthétique le produit est plutôt agréable à regarder et on a même une certaine fierté à l'exposer dans sa salle de bain, les couleurs donnent un petit côté soigné. Fine et légère la brosse est également pratique à l'usage. La longueur des têtes de brossage permet d'atteindre facilement les dents du fond. Autonomie : Une autonomie parfaite de plus de 10 jours ajouté à son palmarès un point très important et utile au quotidien Le brossage : Les différentes têtes de brossage associées aux manche équipé d'un capteur de pression qui vous averti quand vous exercez une pression trop forte; garantissent un brossage efficace mais respectueux des gencives ! (Très important). la brosse vibre pour vous inviter à changer de zone de brossage (en divisant votre dentition en 6 zones) ce qui vous aide à suivre les recommandations de 2 min par brossage. L'application : après des difficultés rencontrées au début du test au niveau de la connexion entre le téléphone et le manche ou avec le cloud qui à été corrigé depuis; l'application SONICARE vous challenge au quotidien pour vous inviter à vous brosser au moins 2x par jour pendant 2 min sans forcer. Vous verrez vos statistiques accompagnés d'astuces. Elle vous indique également l'usure de vos têtes de brossage (il serait bien d'avoir l'historique de toutes les têtes sans avoir a les mettre sur le manche) et vous pouvez aussi commander de nouvelles têtes (une meilleure ergonomie dans la boutique serait appréciée et surtout plus d'explications sur les différentes têtes) Pour résumer : je ne me passe plus de cette brosse à dentset je trouve que mes dents sont plus lisses, je ne saigne plus des gencives et maintenant je tiens mes 2 min de brossage