ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Inscrivez-vous dès maintenant

Accès anticipé à nos soldes Refurb Friday

11

d

Jours

16

h

Heures

:

02

m

Minutes

:

03

s

Secondes

  • Photo d’un produit unique
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’un produit unique
  • Photo d’informations sur le produit

Arrêté

Philips Sonicare FlexCare PlatinumBrosse à dents rechargeable

HX9182/10

5

| (5) Avis | 100% recommandent ce produit

Propreté exceptionnelle entre les dents

Avec ses neuf options exclusives de brossage, son capteur de pression intuitif et sa technologie de tête de brosse avancée, la Philips Sonicare FlexCare Platinum surpasse le brossage traditionnel, pour une élimination exceptionnelle de la plaque dentaire et des gencives plus saines.

Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire entre les dents*

Propreté exceptionnelle entre les dents

  • 3 modes et 3 intensités

  • 2 têtes de brosse

  • Avec capteur de pression

  • Assainisseur UV pour tête de brosse

Personnalisez le mode et l'intensité

Personnalisez le mode et l'intensité

La brosse FlexCare Platinum vous permet de choisir entre trois modes de nettoyage (Clean, White ou Gum Care) et trois réglages d'intensité (doux, moyen ou intense) afin d'obtenir un brossage qui vous convient parfaitement.

Des gencives plus saines en seulement deux semaines (cliniquement prouvé)

Des gencives plus saines en seulement deux semaines (cliniquement prouvé)

Avec son mode spécial Gum Care, pour un nettoyage localisé contribuant à limiter les saignements et inflammations gingivaux, la brosse FlexCare Platinum permet d'obtenir des gencives plus saines en seulement deux semaines (cliniquement prouvé).

La nouvelle tête de brosse InterCare permet un nettoyage interdentaire de pointe

La nouvelle tête de brosse InterCare permet un nettoyage interdentaire de pointe

Avec ses brins longs efficaces pour nettoyer les espaces interdentaires et le sillon gingival, notre nouvelle tête de brosse InterCare bénéficie d'une technologie de nettoyage de pointe permettant d'éliminer la plaque dentaire et de polir les dents. Ses brins avec indicateur d'usure passent du bleu au blanc lorsqu'il est temps de renouveler la tête de brosse.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

5.0

sur 6

5

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

08/09/2017

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Dient der Gesundheit von Zahnfleisch und Zähnen

Ich bin mit diesem Produkt sehr zufrieden! Zum ersten Mal erlebe ich eine elektrische Zahnbürste, die mir zu erkennen gibt wenn ich zu stark drücke beim Putzen. Das ist phänomenal! ich habe früher immer zu stark gedrückt beim Putzen...nun hält die Bürste länger und dem Zahnfleisch tut es auch sehr gut.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9182/10 Wiederaufladbare Zahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9182/10 Wiederaufladbare Zahnbürste

08/09/2017

Deutschland

Deutschland

Dient der Gesundheit von Zahnfleisch und Zähnen

Ich bin mit diesem Produkt sehr zufrieden! Zum ersten Mal erlebe ich eine elektrische Zahnbürste, die mir zu erkennen gibt wenn ich zu stark drücke beim Putzen. Das ist phänomenal! ich habe früher immer zu stark gedrückt beim Putzen...nun hält die Bürste länger und dem Zahnfleisch tut es auch sehr gut.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9182/10 Wiederaufladbare Zahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9182/10 Wiederaufladbare Zahnbürste

20/06/2016

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Dieses Produkt erfüllt seinen Zweck sehr gut

Diese Schallzahnbürste überzeugt in Funktionsweise, Handhabung und Qualität. Das Putzergebnis ist überzeugend. Vor allem gefällt die lange Akkulaufzeit bis zum nächsten Aufladen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9182/42 Elektrische Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9182/42 Elektrische Schallzahnbürste

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. Par rapport à une brosse à dents manuelle

  2. sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean