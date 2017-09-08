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Propreté exceptionnelle entre les dents
Avec ses neuf options exclusives de brossage, son capteur de pression intuitif et sa technologie de tête de brosse avancée, la Philips Sonicare FlexCare Platinum surpasse le brossage traditionnel, pour une élimination exceptionnelle de la plaque dentaire et des gencives plus saines.
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
3 modes et 3 intensités
2 têtes de brosse
Avec capteur de pression
Assainisseur UV pour tête de brosse
La brosse FlexCare Platinum vous permet de choisir entre trois modes de nettoyage (Clean, White ou Gum Care) et trois réglages d'intensité (doux, moyen ou intense) afin d'obtenir un brossage qui vous convient parfaitement.
Avec son mode spécial Gum Care, pour un nettoyage localisé contribuant à limiter les saignements et inflammations gingivaux, la brosse FlexCare Platinum permet d'obtenir des gencives plus saines en seulement deux semaines (cliniquement prouvé).
Avec ses brins longs efficaces pour nettoyer les espaces interdentaires et le sillon gingival, notre nouvelle tête de brosse InterCare bénéficie d'une technologie de nettoyage de pointe permettant d'éliminer la plaque dentaire et de polir les dents. Ses brins avec indicateur d'usure passent du bleu au blanc lorsqu'il est temps de renouveler la tête de brosse.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
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5.0
sur 6
5
Avis
100%
recommandent ce produit
Telefrau
08/09/2017
Deutschland
Acheteur vérifié
Dient der Gesundheit von Zahnfleisch und Zähnen
Ich bin mit diesem Produkt sehr zufrieden! Zum ersten Mal erlebe ich eine elektrische Zahnbürste, die mir zu erkennen gibt wenn ich zu stark drücke beim Putzen. Das ist phänomenal! ich habe früher immer zu stark gedrückt beim Putzen...nun hält die Bürste länger und dem Zahnfleisch tut es auch sehr gut.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9182/10 Wiederaufladbare Zahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9182/10 Wiederaufladbare Zahnbürste
Ruetue
08/09/2017
Deutschland
Dient der Gesundheit von Zahnfleisch und Zähnen
Ich bin mit diesem Produkt sehr zufrieden! Zum ersten Mal erlebe ich eine elektrische Zahnbürste, die mir zu erkennen gibt wenn ich zu stark drücke beim Putzen. Das ist phänomenal! ich habe früher immer zu stark gedrückt beim Putzen...nun hält die Bürste länger und dem Zahnfleisch tut es auch sehr gut.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9182/10 Wiederaufladbare Zahnbürste
Oui, je recommande ce produit
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Ingi
20/06/2016
Deutschland
Acheteur vérifié
Dieses Produkt erfüllt seinen Zweck sehr gut
Diese Schallzahnbürste überzeugt in Funktionsweise, Handhabung und Qualität. Das Putzergebnis ist überzeugend. Vor allem gefällt die lange Akkulaufzeit bis zum nächsten Aufladen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9182/42 Elektrische Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9182/42 Elektrische Schallzahnbürste
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
Par rapport à une brosse à dents manuelle
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean