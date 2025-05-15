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HX992S
HX9917/90
HX6481/60
HX991W
HX9914/55
HX991B
HX9914/57
HX991B
HX9914/61
HX991W
HX9914/62
HX991B
HX9914/63
HX991W
HX9911/27
HX991P
HX9911/53
HX642A
HX6481/50
Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire
Des dents jusqu'à 100% plus blanches
Poil moyennement souple
Compatible avec tous les manches Sonicare, sauf Philips One et Kids.
Souple, elle élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre*, pour un nettoyage en profondeur le long des gencives et entre les dents.
Notre technologie de brossage adaptable permet un nettoyage personnalisé. Grâce à ses côtés doux et souples en caoutchouc, la tête de brosse Premium Plaque Defense s'adapte à la forme de vos gencives et de vos dents. Elle absorbe l'excès de pression lors du brossage et optimise la technologie de nettoyage sonique. Les brins s'adaptent également à la forme de vos gencives et de vos dents, afin de créer jusqu'à 4 fois plus de surface de contact qu'une tête de brosse classique**, pour un nettoyage en profondeur plus efficace dans les zones difficiles.
Vous obtiendrez toujours un nettoyage optimal avec notre fonction de sélection des modes BrushSync™*. La tête de brosse Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defense se synchronise avec le manche Philips Sonicare BrushSync™****, afin de sélectionner le mode de brossage et le niveau d'intensité optimaux, pour un nettoyage exceptionnel. Il vous suffit de vous brosser les dents.
4.6
sur 6
390
Avis
94%
recommandent ce produit
Isakinette
15/05/2025
France
Partie de promotion
Ce produit donne de bon résultats
J’ai apprécié la sensation que j’ai ressenti après quelques jours d’utilisation. Mes dents sont plus propres et j’ai vraiment l’impression d’avoir moins de plaque. Le seul inconvénient pour moi c’est peut être que celle-ci pourrait être un peu plus souple pour les gencives sensibles. La tête à l’air très résistante à l’usure.
Avantages
Nettoie bien et vraiment une sensation de dents très propres.
Contre
Demanderait un peu plus de souplesse pour les gencives sensibles
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Premium Plaque Defence HX9042/88 Lot de 2 têtes de brosse
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Premium Plaque Defence HX9042/88 Lot de 2 têtes de brosse
SL87
02/05/2025
France
Partie de promotion
Têtes de brosse qui fait son travail
Lorsque j’ai commencé à utiliser cette tête de brosse, j’ai en effet remarqué au bout de quelques jours une amélioration au niveau de la couleur de mes dents et elles étaient également plus éclatantes. De plus, la plaque dentaire est réduite et cela me convient parfaitement. Les têtes de brosse s’ajustent parfaitement sur ma brosse à dents Philips et le petit plus, c’est qu’elles sont protégées par une petite coque. Autonomie de la batterie : nickel. Par contre, la vitesse de la rotation de la brosse est un peu trop rapide et dommage pour ma part, que ces brosses n’existent pas en version « souple ». Pour conclure, les têtes de brosse font leur travail.
Avantages
Elimine la plaque dentaire, rends les dents plus blanches et plus éclatantes et fait son travail
Contre
Vitesse rotation un peu trop rapide et n’existe pas en version souple
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Premium Plaque Defence HX9042/88 Lot de 2 têtes de brosse
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Premium Plaque Defence HX9042/88 Lot de 2 têtes de brosse
Manonlb02
01/05/2025
France
Partie de promotion
Super produit
Je suis vraiment satisfaite du brossage, je vais régulièrement chez le dentiste pour un detatrage tout les 6 mois environ, cette tête de brosse a véritablement réduit ma fréquence de detartrage. Elle brosse et elimine le tartre sans douleur . Je recommande à 100 %
Avantages
Douceur
Contre
Le prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Premium Plaque Defence HX9042/88 Lot de 2 têtes de brosse
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Premium Plaque Defence HX9042/88 Lot de 2 têtes de brosse
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
par rapport à une tête de brosse DiamondClean
La sélection des modes via BrushSync™ est uniquement compatible avec les manches Philips Sonicare équipés de la technologie BrushSync™.