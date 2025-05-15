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  • Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire*
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Philips Sonicare C3 Premium Plaque DefenceLot de 2 + blanc + têtes de brosse à dents soniques

HX9042/17

4.6
| (390) Avis | 94% recommandent ce produit

Disponible à partir

Noir
Noir
White
White
Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire*
Un nettoyage adapté à votre sourire. Notre tête de brosse C3 Premium Plaque Defense suit les contours de vos dents et de vos gencives grâce à ses côtés doux et souples permettant 4 fois plus de surface de contact qu'une brosse à dents classique**, pour un agréable nettoyage en profondeur.
Voir tous les avantages
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DiamondClean Smart 9400
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C3 Premium Plaque Control
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DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
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DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
2x Brossse à dents électrique avec application

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HX9914/57

DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
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DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
Brosse à dents rechargeable

HX991W

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DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
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DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
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HX991W

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DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
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ProtectiveClean 4700

ProtectiveClean 4700
Brosse à dents électrique

HX642A

HX6481/50

A remplacer tous les 3 mois pour des résultats optimaux

Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire*

  • Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire

  • Des dents jusqu'à 100% plus blanches

  • Poil moyennement souple

  • Compatible avec tous les manches Sonicare, sauf Philips One et Kids.

Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Souple, elle élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre*, pour un nettoyage en profondeur le long des gencives et entre les dents.

Jusqu'à 4 fois plus de surface de contact** pour un nettoyage en profondeur sans effort

Jusqu'à 4 fois plus de surface de contact** pour un nettoyage en profondeur sans effort

Notre technologie de brossage adaptable permet un nettoyage personnalisé. Grâce à ses côtés doux et souples en caoutchouc, la tête de brosse Premium Plaque Defense s'adapte à la forme de vos gencives et de vos dents. Elle absorbe l'excès de pression lors du brossage et optimise la technologie de nettoyage sonique. Les brins s'adaptent également à la forme de vos gencives et de vos dents, afin de créer jusqu'à 4 fois plus de surface de contact qu'une tête de brosse classique**, pour un nettoyage en profondeur plus efficace dans les zones difficiles.

Sélectionne automatiquement le mode optimal pour des résultats parfaits***

Sélectionne automatiquement le mode optimal pour des résultats parfaits***

Vous obtiendrez toujours un nettoyage optimal avec notre fonction de sélection des modes BrushSync™*. La tête de brosse Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defense se synchronise avec le manche Philips Sonicare BrushSync™****, afin de sélectionner le mode de brossage et le niveau d'intensité optimaux, pour un nettoyage exceptionnel. Il vous suffit de vous brosser les dents.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.6

sur 6

390

Avis

94%

recommandent ce produit

15/05/2025

France

France

Ce produit donne de bon résultats

J’ai apprécié la sensation que j’ai ressenti après quelques jours d’utilisation. Mes dents sont plus propres et j’ai vraiment l’impression d’avoir moins de plaque. Le seul inconvénient pour moi c’est peut être que celle-ci pourrait être un peu plus souple pour les gencives sensibles. La tête à l’air très résistante à l’usure.

Avantages

Nettoie bien et vraiment une sensation de dents très propres.

Contre

Demanderait un peu plus de souplesse pour les gencives sensibles

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Premium Plaque Defence HX9042/88 Lot de 2 têtes de brosse

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Premium Plaque Defence HX9042/88 Lot de 2 têtes de brosse

02/05/2025

France

France

Têtes de brosse qui fait son travail

Lorsque j’ai commencé à utiliser cette tête de brosse, j’ai en effet remarqué au bout de quelques jours une amélioration au niveau de la couleur de mes dents et elles étaient également plus éclatantes. De plus, la plaque dentaire est réduite et cela me convient parfaitement. Les têtes de brosse s’ajustent parfaitement sur ma brosse à dents Philips et le petit plus, c’est qu’elles sont protégées par une petite coque. Autonomie de la batterie : nickel. Par contre, la vitesse de la rotation de la brosse est un peu trop rapide et dommage pour ma part, que ces brosses n’existent pas en version « souple ». Pour conclure, les têtes de brosse font leur travail.

Avantages

Elimine la plaque dentaire, rends les dents plus blanches et plus éclatantes et fait son travail

Contre

Vitesse rotation un peu trop rapide et n’existe pas en version souple

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Premium Plaque Defence HX9042/88 Lot de 2 têtes de brosse

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Premium Plaque Defence HX9042/88 Lot de 2 têtes de brosse

01/05/2025

France

France

Super produit

Je suis vraiment satisfaite du brossage, je vais régulièrement chez le dentiste pour un detatrage tout les 6 mois environ, cette tête de brosse a véritablement réduit ma fréquence de detartrage. Elle brosse et elimine le tartre sans douleur . Je recommande à 100 %

Avantages

Douceur

Contre

Le prix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Premium Plaque Defence HX9042/88 Lot de 2 têtes de brosse

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Premium Plaque Defence HX9042/88 Lot de 2 têtes de brosse

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  1. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

  2. par rapport à une tête de brosse DiamondClean

  3. La sélection des modes via BrushSync™ est uniquement compatible avec les manches Philips Sonicare équipés de la technologie BrushSync™.