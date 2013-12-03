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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
HX8111/12
Rechargeable
avec 1 buse
La technologie Microburst envoie un bref jet d'air et de gouttelettes d'eau pour nettoyer efficacement les espaces interdentaires, inaccessibles pour une brosse à dents
L'AirFloss a une autonomie de deux semaine entre deux charges.
Utilisation simple, un seul bouton, pour un nettoyage facile en 60 secondes.
3.7
sur 6
774
Avis
bxl1425
03/12/2013
België
efficace
après l'avoir employé durant les deux premières semaines de l'achat et après visite chez le dentiste, celui m'a confirmé que l'emploi du sonicare était efficace
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AirFloss HX8111/02 Interdentaire - rechargeable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AirFloss HX8111/02 Interdentaire - rechargeable
JL42
06/07/2013
België
Je suis tout a fait satisfait - le produit répond à mes attentes
Le produit répond à mes attentes, il remplace suffisamment le fil dentaire et plus facile à utiliser. Je l'utilise avec du bain bouche.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AirFloss HX8111/02 Interdentaire - rechargeable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AirFloss HX8111/02 Interdentaire - rechargeable
Youyou68
12/05/2013
France
Acheteur vérifié
Très bon résultat .
Très bon résultat , nettoie parfaitement les inter dents . Je remplace l eau par un rince bouche pour une meilleure hygiène .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AirFloss HX8111/02 Micro-jet Interdentaire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AirFloss HX8111/02 Micro-jet Interdentaire
Par rapport à la seule utilisation d'une brosse à dents manuelle