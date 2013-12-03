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Philips Sonicare AirFlossSonicare AirFloss

HX8111/12

3.7
| (774) Avis
Plus facile que la soie dentaire
Si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser la soie dentaire régulièrement, cela signifie que vous ne délogez pas les bactéries qui peuvent s'accumuler entre les dents et risquent de causer des infections. Heureusement Sonicare AirFloss a été conçu pour vous offrir un nettoyage en profondeur tous les jours, sans vous infliger la corvée de la soie dentaire.
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Améliore la santé buccodentaire tout en douceur

Plus facile que la soie dentaire

  • Rechargeable

  • avec 1 buse

Technologie Microburst pour nettoyer d'une simple pression sur un bouton

Technologie Microburst pour nettoyer d'une simple pression sur un bouton

La technologie Microburst envoie un bref jet d'air et de gouttelettes d'eau pour nettoyer efficacement les espaces interdentaires, inaccessibles pour une brosse à dents

Autonomie de deux semaines

Autonomie de deux semaines

L'AirFloss a une autonomie de deux semaine entre deux charges.

Utilisation simple, un seul bouton

Utilisation simple, un seul bouton

Utilisation simple, un seul bouton, pour un nettoyage facile en 60 secondes.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 6

774

Avis

03/12/2013

België

België

efficace

après l'avoir employé durant les deux premières semaines de l'achat et après visite chez le dentiste, celui m'a confirmé que l'emploi du sonicare était efficace

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AirFloss HX8111/02 Interdentaire - rechargeable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AirFloss HX8111/02 Interdentaire - rechargeable

06/07/2013

België

België

Je suis tout a fait satisfait - le produit répond à mes attentes

Le produit répond à mes attentes, il remplace suffisamment le fil dentaire et plus facile à utiliser. Je l'utilise avec du bain bouche.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AirFloss HX8111/02 Interdentaire - rechargeable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AirFloss HX8111/02 Interdentaire - rechargeable

12/05/2013

France

France

Acheteur vérifié

Très bon résultat .

Très bon résultat , nettoie parfaitement les inter dents . Je remplace l eau par un rince bouche pour une meilleure hygiène .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AirFloss HX8111/02 Micro-jet Interdentaire

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AirFloss HX8111/02 Micro-jet Interdentaire

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