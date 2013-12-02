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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
HX8111/12
Oplaadbaar
met 1 spuitkop
De Microburst-technologie geeft een korte stoot lucht en kleine waterdruppeltjes af om diep tussen de tanden te reinigen op plekken waar een tandenborstel niet kan komen
U kunt de AirFloss twee weken gebruiken voordat u deze weer hoeft op te laden.
Eenvoudig met één druk op de knop te gebruiken voor een eenvoudige reiniging in 60 seconden.
3.7
van 5
774
Reviews & awards
eker
02/12/2013
België
miljardenwinst voor de wereld
De Azteken ontdekken het nut van voedselreiniging en er werd tusse de tanden eeen spatie gezaagd om het overtollig vuilmits spoelen te verwijderen. Philips sonicare is het meest voruitstrevende apparaat qua mond- en tandhygiëne. Een must en ... en de tandartsenapparratuur en onmenselijke prijzen zal de maatschappij miljarden minder kosten. Wat een uitvinding ... en pijnloos ... zuiverend en aangenaam.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8111/02 Tussen de tanden, oplaadbaar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8111/02 Tussen de tanden, oplaadbaar
hele
26/07/2013
België
Geverifieerde koper
uitstekend
zeer goed vooral voor mijn dochter die orthodentie blokje heeft nu zijn tanden haar tanden zeer hygienisch gereinigd
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss
AnitaVB
23/05/2012
België
Gemakkelijk in gebruik en zuiver gevoel achteraf!
Gemakkelijk in gebruik. Met mondwater gebruiken voor een nog frisser gevoel achteraf.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8111/02 Tussen de tanden, oplaadbaar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8111/02 Tussen de tanden, oplaadbaar
Vergeleken met een gewone tandenborstel