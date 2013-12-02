ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

Go to promotion

NIEUW Next Generation DiamondClean

Complete verzorging is nu 100% zichtbaar

Ontdek nu

  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare AirFlossSonicare AirFloss

HX8111/12

3.7
| (774) Reviews & awards
Een eenvoudigere flosmethode
Als u van flossen geen dagelijkse routine voor mondverzorging hebt gemaakt, worden de bacteriën tussen uw tanden niet goed verwijderd en kunnen er infecties ontstaan. Sonicare AirFloss helpt bij een grondige gebitsreiniging zonder gedoe met tandzijde.
Bekijk alle voordelen

Verbetert de gezondheid van uw gebit op vriendelijke en effectieve wijze

Een eenvoudigere flosmethode

  • Oplaadbaar

  • met 1 spuitkop

Met de Microburst-technologie reinigt u met één druk op de knop

Met de Microburst-technologie reinigt u met één druk op de knop

De Microburst-technologie geeft een korte stoot lucht en kleine waterdruppeltjes af om diep tussen de tanden te reinigen op plekken waar een tandenborstel niet kan komen

Na twee weken opladen

Na twee weken opladen

U kunt de AirFloss twee weken gebruiken voordat u deze weer hoeft op te laden.

Eenvoudig met één druk op de knop te gebruiken; net zo eenvoudig als een muisklik

Eenvoudig met één druk op de knop te gebruiken; net zo eenvoudig als een muisklik

Eenvoudig met één druk op de knop te gebruiken voor een eenvoudige reiniging in 60 seconden.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.7

van 5

774

Reviews & awards

02/12/2013

België

België

miljardenwinst voor de wereld

De Azteken ontdekken het nut van voedselreiniging en er werd tusse de tanden eeen spatie gezaagd om het overtollig vuilmits spoelen te verwijderen. Philips sonicare is het meest voruitstrevende apparaat qua mond- en tandhygiëne. Een must en ... en de tandartsenapparratuur en onmenselijke prijzen zal de maatschappij miljarden minder kosten. Wat een uitvinding ... en pijnloos ... zuiverend en aangenaam.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8111/02 Tussen de tanden, oplaadbaar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8111/02 Tussen de tanden, oplaadbaar

26/07/2013

België

België

Geverifieerde koper

uitstekend

zeer goed vooral voor mijn dochter die orthodentie blokje heeft nu zijn tanden haar tanden zeer hygienisch gereinigd

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss

23/05/2012

België

België

Gemakkelijk in gebruik en zuiver gevoel achteraf!

Gemakkelijk in gebruik. Met mondwater gebruiken voor een nog frisser gevoel achteraf.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8111/02 Tussen de tanden, oplaadbaar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8111/02 Tussen de tanden, oplaadbaar

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Vergeleken met een gewone tandenborstel