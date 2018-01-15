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    • Des dents plus blanches, en douceur. Des dents plus blanches, en douceur. Des dents plus blanches, en douceur.

      Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Brosse à dents électrique

      HX6877/28

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Des dents plus blanches, en douceur.

      Un nettoyage en douceur qui fait la différence, grâce à notre capteur de pression. Éclaircit les dents en 1 semaine.

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      Prix de vente recommandé: 139,99 €

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      Ce produit
      ProtectiveClean 6100
      - {discount-value}

      ProtectiveClean 6100

      Brosse à dents électrique

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      Des dents plus blanches, en douceur.

      Éclaircit les dents en seulement 1 semaine.

      • Capteur de pression intégré
      • 3 modes et 3 intensités
      • 2 fonctions BrushSync™
      • Housse de voyage
      Éclaircit les dents en seulement une semaine.

      Éclaircit les dents en seulement une semaine.

      Clipsez la tête de brosse W2 Optimal White pour éliminer les taches en surface et révéler un sourire plus éclatant. Avec ses brins centraux d'élimination des taches densément implantés, il est cliniquement prouvé qu'elle éclaircit les dents en seulement une semaine.

      Trois modes, trois niveaux d'intensité

      Trois modes, trois niveaux d'intensité

      Cette brosse à dents vous permet de personnaliser votre brossage grâce à un choix entre trois modes et trois intensités. Le mode Clean est le mode standard pour un nettoyage impeccable. Le mode White est idéal pour éliminer les taches en surface. Le mode Gum Care ajoute une minute à puissance réduite au brossage, pour un massage en douceur des gencives. L'ordre des trois intensités, de maximum à minimum, peut être modifié de gauche à droite.

      Utilisation sûre et douce sur les zones sensibles, appareils orthodontiques et couronnes

      Utilisation sûre et douce sur les zones sensibles, appareils orthodontiques et couronnes

      Vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre : notre technologie sonique est adaptée à une utilisation avec des appareils orthodontiques, plombages, couronnes et facettes. Elle contribue à la prévention des caries et améliore la santé des gencives.

      La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

      La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

      La technologie sonique avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

      Vous alerte si vous appuyez trop fort

      Vous alerte si vous appuyez trop fort

      Un brossage trop énergique peut endommager vos dents et vos gencives. Pour éviter cela, votre brosse à dents Philips Sonicare ProtectiveClean produit de légères impulsions sonores pour vous rappeler d'appuyer moins fort.

      Connexion du manche de brosse intelligent aux têtes de brosse intelligentes

      Connexion du manche de brosse intelligent aux têtes de brosse intelligentes

      La technologie à puce permet au manche intelligent de détecter la tête de brosse intelligente et de se synchroniser avec elle. Ils fonctionnent ensemble pour permettre une sélection des modes et des rappels de remplacement de tête de brosse intelligents.

      Les têtes de brosse sélectionnent le mode et l'intensité adéquats

      Les têtes de brosse sélectionnent le mode et l'intensité adéquats

      Vous vous posez des questions sur le mode et l'intensité à utiliser ? Ce temps est révolu. La technologie de sélection des modes via BrushSync indique à votre manche intelligent quelle tête de brosse vous utilisez. Par exemple, si vous clipsez une tête de brosse Gum Care, votre brosse à dents sélectionnera le mode et l'intensité les plus adaptés pour vos gencives. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton marche/arrêt.

      Pour toujours savoir quand remplacer vos têtes de brosse

      Pour toujours savoir quand remplacer vos têtes de brosse

      Toutes les têtes de brosse s'usent avec le temps. Mais notre technologie BrushSync™ mémorise vos durées de brossage et la pression exercée. Lorsqu'il est temps de remplacer la tête de brosse, un voyant sur le manche et un bip sonore vous alertent. Ainsi, vous pouvez être sûr que votre tête de brosse est efficace.

      Encourage un brossage soigneux

      Encourage un brossage soigneux

      Il vous faut un minuteur pour votre brosse à dents électrique ? La fonction QuadPacer vous permet de savoir quand vous avez suffisamment brossé chaque partie de votre dentition, tandis que la fonction SmarTimer vous prévient quand vous avez atteint vos deux minutes de brossage recommandées.

      Facilite le transport

      Facilite le transport

      Notre coffret de voyage haut de gamme vous permet de ranger votre brosse à dents de manière hygiénique, tandis que notre base de charge compacte maintient son autonomie lors de vos déplacements. Une simple charge permet deux semaines d'utilisation régulière, et le chargeur est idéal pour les déplacements plus longs.

      Spécificités Techniques

      • Alimentation

        Tension
        110-220 V

      • Spécificités techniques

        Batterie
        Rechargeable
        Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale)
        Jusqu’à 2 semaines
        Type de batterie
        Lithium ION

      • Design et finition

        Couleur
        Blanc/argent

      • Entretien

        Garantie
        Garantie 2 ans

      • Facile d'utilisation

        Manche
        Design ergonomique ultracompact
        Indicateur d'autonomie
        Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie
        Compatibilité du manche
        Têtes de brosse faciles à clipser
        Autonomie de brossage
        Jusqu’à 2 semaines

      • Accessoires inclus

        Manche
        1 ProtectiveClean
        Têtes de brosse
        1 W2 Optimal White
        Étui de voyage
        1
        Chargeur
        1

      • Performances de brossage

        Bénéfices santé
        • Des gencives plus saines en seulement deux semaines
        • Aide à réduire les caries
        Vitesse
        Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute
        Minuteur
        Quadpacer et SmarTimer
        Indicateur de pression
        Le manche vibre pour alerter l’utilisateur

      • Modes

        Clean
        Pour un nettoyage quotidien exceptionnel
        3 réglages d'intensité
        • Faible
        • Moyen
        • Fort
        White
        Élimine les taches à la surface des dents
        Gum Care
        Masse les gencives en douceur

      • Sélection des modes BrushSync

        C2 Optimal Plaque Defense
        Sélection du mode Clean
        G2 Optimal Gum Care
        Sélection du mode Gum Care
        W2 Optimal White
        Sélection du mode White

      • Technologie de capteur intelligent

        Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync
        • Pour toujours savoir quand
        • remplacer les têtes de brosse
        Capteur de pression
        Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort
        Technologie BrushSync
        • Connecte le manche intelligent à
        • la tête de brosse intelligente

      Badge-D2C

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      • Sonicare W3 Premium White Têtes de brosse à dents standard

        W3 Premium White

        Têtes de brosse à dents standard

        HX9062/33

      • Sonicare W3 Premium White Têtes de brosse à dents standard

        W3 Premium White

        Têtes de brosse à dents standard

        HX9062/17

      • Sonicare W2 Optimal White Têtes de brosse à dents standard

        W2 Optimal White

        Têtes de brosse à dents standard

        HX6068/13

        44,99 €*
      • Sonicare W2 Optimal White Têtes de brosse à dents standard

        W2 Optimal White

        Têtes de brosse à dents standard

        HX6068/12

        44,99 €*
      • Sonicare W Optimal White Têtes de brosse à dents standard

        W Optimal White

        Têtes de brosse à dents standard

        HX6062/10

        17,99 €*
      • Sonicare C3 Premium Plaque Defence Lot de 2 + noir + têtes de brosse à dents soniques

        C3 Premium Plaque Defence

        Lot de 2 + noir + têtes de brosse à dents soniques

        HX9042/33

      • Sonicare C3 Premium Plaque Defence Lot de 4 + noir + têtes de brosse soniques

        C3 Premium Plaque Defence

        Lot de 4 + noir + têtes de brosse soniques

        HX9044/33

        39,99 €*
      • Sonicare C3 Premium Plaque Control Lot de 4 + blanc + têtes de brosse soniques

        C3 Premium Plaque Control

        Lot de 4 + blanc + têtes de brosse soniques

        HX9044/17

        39,99 €*
      • Sonicare ic Intercare Têtes de brosse à dents standard

        HX9014/10

      • Sonicare InterCare Têtes de brosse compactes

        HX9014/07

      • Sonicare ic Intercare Têtes de brosse à dents standard

        HX9012/10

      • Sonicare InterCare Têtes de brosse à dents standard

        HX9004/31

      • Sonicare InterCare Têtes de brosse à dents standard

        HX9004/07

      • Sonicare InterCare Têtes de brosse à dents standard

        HX9002/07

      • Sonicare Sensitive Têtes de brosse compactes

        HX6084/07

      • Sonicare DiamondClean Têtes de brosse à dents standard

        HX6068/26

      • Sonicare DiamondClean Têtes de brosse à dents sonique standard

        HX6064/62

      • Sonicare DiamondClean Têtes de brosse à dents sonique standard

        HX6064/60

      • Sonicare DiamondClean Têtes de brosse à dents standard

        HX6064/33

      • Sonicare DiamondClean Têtes de brosse à dents standard

        HX6064/31

      • Sonicare DiamondClean Têtes de brosse à dents standard

        HX6064/07

      • Sonicare DiamondClean Têtes de brosse à dents standard

        HX6064/05

      • Sonicare DiamondClean Têtes de brosse à dents sonique standard

        HX6063/62

      • Sonicare DiamondClean Têtes de brosse à dents sonique standard

        HX6063/60

      • Sonicare DiamondClean Têtes de brosse à dents standard

        HX6063/35

      • Sonicare DiamondClean Têtes de brosse à dents standard

        HX6062/94

      • Sonicare DiamondClean Têtes de brosse à dents standard

        HX6062/60

      • Sonicare DiamondClean Têtes de brosse à dents standard

        HX6062/07

      • Sonicare DiamondClean Têtes de brosse à dents standard

        HX6062/05

      • Sonicare S Sensitive Têtes de brosse à dents standard

        HX6054/07

      • Sonicare Sensitive Têtes de brosse à dents sonique standard

        HX6053/62

      • Sonicare Sensitive Têtes de brosse à dents sonique standard

        HX6053/60

      • Sonicare S Sensitive Têtes de brosse à dents standard

        HX6053/05

      • Sonicare Sensitive Têtes de brosse à dents standard

        HX6052/05

      • Sonicare ProResults Têtes de brosse compactes

        HX6024/31

      • Sonicare ProResults Têtes de brosse compactes

        HX6024/07

      • Sonicare ProResults Têtes de brosse compactes

        HX6024/05

      • Sonicare ProResults Têtes de brosse compactes

        HX6023/05

      • Sonicare ProResults Têtes de brosse compactes

        HX6023/02

      • Sonicare ProResults Têtes de brosse compactes

        HX6022/07

      • Sonicare ProResults Têtes de brosse compactes

        HX6022/05

      • Sonicare ProResults Têtes de brosse compactes

        HX6021/05

      • Sonicare ProResults Têtes de brosse compactes

        HX6021/02

      • Sonicare ProResults Têtes de brosse à dents standard

        HX6018/31

      • Sonicare ProResults Têtes de brosse à dents standard

        HX6014/39

      • Sonicare ProResults Têtes de brosse à dents standard

        HX6014/35

      • Sonicare ProResults Têtes de brosse à dents standard

        HX6014/33

      • Sonicare ProResults Têtes de brosse à dents standard

        HX6014/31

      • Sonicare ProResults Têtes de brosse à dents standard

        HX6013/05

      • Sonicare ProResults Têtes de brosse à dents standard

        HX6013/02

      • Sonicare ProResults Têtes de brosse à dents standard

        HX6012/05

      • Sonicare ProResults Têtes de brosse soniques standard

        HX6012/02

      • Sonicare ProResults Têtes de brosse à dents standard

        HX6011/05

      • Sonicare ProResults Têtes de brosse à dents standard

        HX6011/02

      • Chargeur de voyage

        CRP239/01

      • Sonicare W2 Optimal White Têtes de brosse à dents standard

        HX6064/11

      • Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (anciennement Plaque Defense)

        HX9024/10

      • Sonicare ProResults 8x C1 Têtes de brosse à dents

        HX6018/07

      • Sonicare ProResults 4x C1 Têtes de brosse à dents

        HX6014/07

      • Sonicare i InterCare Têtes de brosse à dents standard

        HX9004/10

      • Sonicare i InterCare Têtes de brosse à dents standard

        HX9002/10

      • Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (anciennement Plaque Defense)

        HX9022/10

      • Sonicare Tête de brosse plaque defense

        HX9022/07

      • Sonicare G2 Optimal Gum Care (anciennement ProResults Gum Health)

        HX9032/10

      • Sonicare Tête de brosse plaque defense

        HX9028/07

      • Sonicare G2 Optimal Gum Care (anciennement ProResults Gum Health)

        HX9034/10

      • Sonicare ProResults gum health Têtes de brosse à dents standard

        HX9034/07

      • Sonicare Tête de brosse plaque defense

        HX9024/07

      • Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (anciennement Plaque Defense)

        HX9028/10

      • Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (anciennement Plaque Defense)

        HX9028/12

      • Sonicare W Optimal White HX6066/10 Têtes de brosse à dents standard

        HX6066/10

      • Sonicare W2 Optimal White Têtes de brosse à dents standard

        HX6062/13

      • Sonicare C3 Premium Plaque Defence Lot de 2 + blanc + têtes de brosse à dents soniques

        HX9042/17

      • Sonicare W2 Optimal White Lot de 4 + blanc + têtes de brosse soniques

        HX6064/10

      • Sonicare S Sensitive Têtes de brosse à dents standard

        HX6052/07

      • Sonicare ProResults Têtes de brosse à dents standard

        HX6012/07

      • Sonicare G3 Premium Gum Care Lot de 4 + noir + têtes de brosse soniques

        G3 Premium Gum Care

        Lot de 4 + noir + têtes de brosse soniques

        HX9054/33

        39,99 €*
      • Sonicare G3 Premium Gum Care Lot de 4 + blanc + têtes de brosse soniques

        G3 Premium Gum Care

        Lot de 4 + blanc + têtes de brosse soniques

        HX9054/17