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  • Des dents plus blanches, en douceur.
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Arrêté

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300Brosse à dents électrique

HX6848/92

4.3
| (932) Avis | 86% recommandent ce produit
Des dents plus blanches, en douceur.
Un nettoyage en douceur qui fait la différence, grâce à notre capteur de pression. Éclaircit les dents en 1 semaine.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Éclaircit les dents en seulement 1 semaine.

Des dents plus blanches, en douceur.

  • Capteur de pression intégré

  • 1 mode de nettoyage

  • 1 fonction BrushSync™

Éclaircit les dents en seulement une semaine.

Éclaircit les dents en seulement une semaine.

Clipsez la tête de brosse W2 Optimal White pour éliminer les taches en surface et révéler un sourire plus éclatant. Avec ses brins centraux d'élimination des taches densément implantés, il est cliniquement prouvé qu'elle éclaircit les dents en seulement une semaine.

Des gencives plus saines en seulement 2 semaines

Des gencives plus saines en seulement 2 semaines

La tête de brosse i InterCare est dotée de brins de haute qualité extra-longs densément implantés. Ils ciblent la plaque dentaire logée au plus profond des espaces interdentaires. Il est cliniquement prouvé qu'elle réduit les saignements et les inflammations au niveau des gencives en seulement deux semaines.

Encourage la réduction de la pression

Encourage la réduction de la pression

Si les patients ne se rendent pas compte qu'ils se brossent les dents trop fort, leur brosse à dents les alertera par le biais d'impulsions sonores pour leur rappeler de réduire leur pression.

Spécificités Techniques

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 6

932

Avis

86%

recommandent ce produit

04/08/2021

België

België

Acheteur vérifié

Produit correspondant parfaitement à mes attentes!

D'emblée, j'ai remplacé la tête d'origine par une tête "soft" (poils bleus), points positifs: 1) la brosse enlève correctement salissures interdentaires 2) Nettoyage et polissage efficace des dents 3) Longévité incroyable de la batterie Points négatifs: 1) Sensation désagréable lorsque le dos de la tête entre en contact avec les dents (à cause des vibrations) 2) Manuel d'utilisation reçu ne correspond pas du tout à cette brosse à dents. Ce qui est dommage car certaines fonctionnalités ne savent pas être utilisées, faute de ne pas savoir les mettre en service (détection d'usure de brosse, détection de pression trop forte, fonction BrushSync) A part ces remarques, je recommanderais ce produit.

Avantages

Qualité du brossage, autonomie de la batterie.

Contre

Vibrations parfois désagréables, pas de manuel d'utilisation correspondant au produit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProtectiveClean 4300 HX6807/63 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProtectiveClean 4300 HX6807/63 Brosse à dents électrique

29/03/2021

België

België

CASH Back

Remplace sous garantie un autre article de même catégorie défectueux. Acheter chez Mediamarkt LIEGE qui annonce un cash back de 10 € que je ne vois pas sur votre site

Avantages

brossage parfait des dents

Contre

a tendance à détérioration avant fin de garantie ( ouff)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProtectiveClean 4300 HX6803/63 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProtectiveClean 4300 HX6803/63 Brosse à dents électrique

01/02/2021

België

België

Acheteur vérifié

super appareil

j ai choisi ce produit car j en avais déjà un auparavant mais celui-ci est beaucoup plus efficace.

Avantages

lutte contre le tartre

Contre

le prix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProtectiveClean 4300 HX6803/63 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProtectiveClean 4300 HX6803/63 Brosse à dents électrique

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Mentions légales

  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle