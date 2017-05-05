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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
3 modes
2 têtes de brosse
2 brosse-langues
Il a été prouvé que l'action de nettoyage dynamique de cette brosse à dents et la plus grande surface de contact direct avec chaque dent contribuaient à éliminer les taches, pour des dents naturellement plus blanches.
Brosse à dents Philips Sonicare avec mode Sensitive : nettoyage en douceur des dents et des gencives sensibles
2 minutes du mode Clean suivies de 30 secondes du mode White pour un nettoyage approfondi des dents de devant. Aide à éliminer les taches telles que celles causées par le café, le thé, le tabac et le vin rouge. Permet d'obtenir des dents jusqu'à 2 teintes plus claires en 2 semaines seulement.*
4.3
sur 6
101
Avis
92%
recommandent ce produit
Jacky
05/05/2017
France
très satisfaite du produit
simplicité d'utilisation 3 fonctions de brossages Je trouve que mes dents sont un peu plus blanches qu'avant et la plaque dentaire sur l'une de mes dents semble se résorber doucement.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6732/42 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6732/42 Brosse à dents électrique
Habe ich nicht
16/07/2020
Deutschland
Acheteur vérifié
Einfach toll
Diese 3 Stufen sind einfach klasse. Sehr gute Reinigung
Avantages
Gründliche Reinigung
Contre
bisher keine bemerkt
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6732/42 Elektrische Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6732/42 Elektrische Schallzahnbürste
Paperwhite
09/06/2020
Deutschland
Acheteur vérifié
Preisgünstig und gut
Preisgünstige Schallzahnbürste für das normale Reinigen er Zähne. Timer für die 4 Sektoren ist gut spürbar. Reinigung einfach. Eine Akkuladung hält sehr lange, daher muss das Ladegerät für Kurzreisen nicht mit ins Gepäck. Negativ: Weichmacher im Plastik/Gummi (Einschaltknopf, z.T. Rückseitenbeschichtung) - wird nach einiger Zeit klebrig und ist das erste Teil das dann mal verschleisst. Insgesamt gutes Produkt und einfache Handhabung.
Avantages
einfach, praktisch, gut
Contre
Weichmacher im Plastik-Einschaltknopf bzw. Gummi.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6732/42 Elektrische Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6732/42 Elektrische Schallzahnbürste
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle