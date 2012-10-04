ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Go to promotion

NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération

Le soin complet est désormais visible à 100 %

Découvrir maintenant

  • Des dents plus blanches et plus saines
  • Des dents plus blanches et plus saines
  • Des dents plus blanches et plus saines
  • Des dents plus blanches et plus saines
  • Des dents plus blanches et plus saines
  • Des dents plus blanches et plus saines
  • Des dents plus blanches et plus saines
  • Des dents plus blanches et plus saines
  • Des dents plus blanches et plus saines
  • Des dents plus blanches et plus saines
  • Des dents plus blanches et plus saines
  • Des dents plus blanches et plus saines
  • Des dents plus blanches et plus saines
  • Des dents plus blanches et plus saines
  • Des dents plus blanches et plus saines
  • Des dents plus blanches et plus saines
  • Des dents plus blanches et plus saines
  • Des dents plus blanches et plus saines
  • Des dents plus blanches et plus saines
  • Des dents plus blanches et plus saines

Arrêté

Philips Sonicare HealthyWhiteBrosse à dents sonique électrique

HX6732/02

4
| (90) Avis | 86% recommandent ce produit
Des dents plus blanches et plus saines
Révélez la blancheur naturelle de vos dents. Tout le monde aime avoir un sourire éclatant et il a été prouvé que la brosse à dents électrique Sonicare HealthyWhite HX6732/02 élimine les taches du quotidien en seulement deux semaines grâce au mode Clean & White.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

La brosse à dents dernier cri pour des dents plus blanches

Des dents plus blanches et plus saines

  • 3 modes

  • 2 têtes de brosse

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.

Des dents naturellement plus blanches grâce à la technologie Sonique brevetée

Des dents naturellement plus blanches grâce à la technologie Sonique brevetée

Il a été prouvé que l'action de nettoyage dynamique de cette brosse à dents et la plus grande surface de contact direct avec chaque dent contribuaient à éliminer les taches, pour des dents naturellement plus blanches.

Le minuteur de 2 minutes vous aide à respecter la durée de brossage recommandée

Le minuteur de 2 minutes vous aide à respecter la durée de brossage recommandée

Le minuteur de 2 minutes de la brosse à dents électrique Philips Sonicare vous permet de respecter la durée de brossage recommandée.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

90

Avis

86%

recommandent ce produit

04/10/2012

België

België

Encore mieux que le précédent modèle

Trés bonne brosse et beau design. Facile d'utilisation.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6732/02 Brosse à dents sonique électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6732/02 Brosse à dents sonique électrique

23/02/2017

France

France

Investissement qui en vaut la peine

Septique au départ sur les éléments commerciales de ce produit, j'ai été très agréablement surpris des points positif de cette brosse à dent. Le brossage manuel n'est bien que peu de chose comparer au brossage avec cette brosse à dent électrique. Depuis 1 semaine que je me brosse les dents avec, je vois déjà les résultats de blancheur sur ma dentition. Le brossage est très correct, jamais je n'ai eu un brossage équivalent avec une brosse manuelle. Je recommande ce produit. Même si le prix de la brosse à dent est élevé et que les têtes sont à changer en moyenne au bout de 6 mois, le jeu en vaut la chandelle !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6721/35 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6721/35 Brosse à dents électrique

13/03/2015

France

France

Acheteur vérifié

Tres bon résultat !!! Quelle différence avec une brosse simple !!!

Je suis tres contente de mon achat et je recommande ce produit... Le resultat est remarquable ... Quel changement et facilité d utilisation... Je ne pourrais plus m en passer...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6732/02 Sonic electric toothbrush

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6732/02 Sonic electric toothbrush

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. calculé sur la base de deux périodes de brossage de deux minutes par jour, en mode nettoyage

  2. Élimine jusqu’à 7 fois plus de plaque qu’une brosse à dents manuelle