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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
3 modes
1 tête de brosse
Il a été prouvé que l'action de nettoyage dynamique de cette brosse à dents et la plus grande surface de contact direct avec chaque dent contribuaient à éliminer les taches, pour des dents naturellement plus blanches.
2 minutes du mode Clean suivies de 30 secondes du mode White pour un nettoyage approfondi des dents de devant. Aide à éliminer les taches telles que celles causées par le café, le thé, le tabac et le vin rouge. Permet d'obtenir des dents jusqu'à 2 teintes plus claires en 2 semaines seulement.*
Pour un nettoyage quotidien exceptionnel. Préserve l'effet des traitements d'éclaircissement.
4.2
sur 6
534
Avis
84%
recommandent ce produit
Emile6061
28/09/2013
België
A recommander
Premier achat d' une brosse électique et satisfait du résultat..en plus, pas besoin de racheter une deuxième puisque comprise dans le duo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6730/33 2 brosses à dents électriques
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6730/33 2 brosses à dents électriques
lapuce
28/09/2013
France
Excellent produit
Déjà utilisatrice de Sonicare depuis sa création, les produits ne cessent d'évoluer. Bravo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6730/33 2 brosses à dents électriques
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6730/33 2 brosses à dents électriques
DEDE43
16/10/2011
France
Ce produit est très efficace
Une des meilleures brosse à dents sur le marché. Toute notre famille l'utilise pour ses grandes qualités de brossage, d'élimination du tartre. Elle est très pratique d'utilisation.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6731/02 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6731/02 Brosse à dents électrique
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle