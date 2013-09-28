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Arrêté

Philips Sonicare HealthyWhiteBrosse à dents électrique

HX6731/02

4.2
| (534) Avis | 84% recommandent ce produit
Des dents plus blanches et plus saines
Tout le monde aime les sourires d'une blancheur éclatante. Laissez éclater la blancheur naturelle de vos dents. Il a été prouvé que la brosse à dents électrique Sonicare HealthyWhite contribuait à éliminer les taches en deux semaines environ, en utilisant régulièrement le mode Clean & White.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

La meilleure brosse à dents pour des dents naturellement plus blanches

Des dents plus blanches et plus saines

  • 3 modes

  • 1 tête de brosse

Des dents naturellement plus blanches grâce à la technologie Sonique brevetée

Des dents naturellement plus blanches grâce à la technologie Sonique brevetée

Il a été prouvé que l'action de nettoyage dynamique de cette brosse à dents et la plus grande surface de contact direct avec chaque dent contribuaient à éliminer les taches, pour des dents naturellement plus blanches.

Mode Clean and White : efficacité prouvée pour éliminer les taches

Mode Clean and White : efficacité prouvée pour éliminer les taches

2 minutes du mode Clean suivies de 30 secondes du mode White pour un nettoyage approfondi des dents de devant. Aide à éliminer les taches telles que celles causées par le café, le thé, le tabac et le vin rouge. Permet d'obtenir des dents jusqu'à 2 teintes plus claires en 2 semaines seulement.*

Mode Clean : brossage standard de 2 minutes

Pour un nettoyage quotidien exceptionnel. Préserve l'effet des traitements d'éclaircissement.

Spécificités Techniques

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

534

Avis

84%

recommandent ce produit

28/09/2013

België

België

A recommander

Premier achat d' une brosse électique et satisfait du résultat..en plus, pas besoin de racheter une deuxième puisque comprise dans le duo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6730/33 2 brosses à dents électriques

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6730/33 2 brosses à dents électriques

28/09/2013

France

France

Excellent produit

Déjà utilisatrice de Sonicare depuis sa création, les produits ne cessent d'évoluer. Bravo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6730/33 2 brosses à dents électriques

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6730/33 2 brosses à dents électriques

16/10/2011

France

France

Ce produit est très efficace

Une des meilleures brosse à dents sur le marché. Toute notre famille l'utilise pour ses grandes qualités de brossage, d'élimination du tartre. Elle est très pratique d'utilisation.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6731/02 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6731/02 Brosse à dents électrique

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Mentions légales

  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean

  2. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle