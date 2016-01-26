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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
3 modes
1 tête de brosse
La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.
L'inclinaison unique de la tête de brosse permet d'atteindre plus facilement les dents du fond afin d'éliminer la plaque dentaire dans ces zones difficiles d'accès.
Il a été prouvé que l'action de nettoyage dynamique de cette brosse à dents et la plus grande surface de contact direct avec chaque dent contribuaient à éliminer les taches, pour des dents naturellement plus blanches.
4.2
sur 6
723
Avis
83%
recommandent ce produit
julesevan
26/01/2016
België
Acheteur vérifié
trés bon produit
Nous avons choisi ce produit suite au résultat obtenu lors des tests effectués par test achats et ne regrettons pas d'avoir suivi leurs avis
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6711/02 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6711/02 Brosse à dents électrique
wawamons
02/08/2015
België
Efficacité, pratique
J'ai testé Philips Sonycare et après plusieurs jours d'utilisation, je suis satisfait du résultat. Il faut juste s'habituer au chatouillement que la brosse fait, mais les dents sont bien nettoyées. En outre, le minuteur de 2 min (4 x 30 sec) est génial pour se repérer.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6711/02 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6711/02 Brosse à dents électrique
combatif
30/07/2015
België
Très bon produit
Après plusieurs jours d'utilisation je suis très satisfaite de cette brosse à dents. Sensation de propreté +++. Facile à utiliser.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6711/02 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6711/02 Brosse à dents électrique
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle