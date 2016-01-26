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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
2 modes
1 tête de brosse
La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.
Le minuteur de 2 minutes de la brosse à dents électrique Philips Sonicare vous permet de respecter la durée de brossage recommandée.
Les sonneries à intervalles de 30 secondes vous assurent de bien nettoyer chaque quadrant de votre bouche, pour garantir un brossage complet de la bouche.
4.2
sur 6
723
Avis
83%
recommandent ce produit
julesevan
26/01/2016
België
Acheteur vérifié
trés bon produit
Nous avons choisi ce produit suite au résultat obtenu lors des tests effectués par test achats et ne regrettons pas d'avoir suivi leurs avis
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6711/02 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6711/02 Brosse à dents électrique
wawamons
02/08/2015
België
Efficacité, pratique
J'ai testé Philips Sonycare et après plusieurs jours d'utilisation, je suis satisfait du résultat. Il faut juste s'habituer au chatouillement que la brosse fait, mais les dents sont bien nettoyées. En outre, le minuteur de 2 min (4 x 30 sec) est génial pour se repérer.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6711/02 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
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combatif
30/07/2015
België
Très bon produit
Après plusieurs jours d'utilisation je suis très satisfaite de cette brosse à dents. Sensation de propreté +++. Facile à utiliser.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6711/02 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6711/02 Brosse à dents électrique
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean