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  • Taille compacte. Nettoyage précis.
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Arrêté

Philips Sonicare DiamondCleanTêtes de brosse compactes

HX6072/05

4.4
| (37) Avis | 94% recommandent ce produit
Taille compacte. Nettoyage précis.
La tête de brosse DiamondClean est idéale pour éliminer les taches en surface tout en offrant un nettoyage avancé, afin de révéler un sourire plus blanc et éclatant. Également excellente entre deux éclaircissements professionnels.
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Nettoyage avancé pour éliminer les taches et éclaircir les dents

Taille compacte. Nettoyage précis.

  • Lot de 2

  • Taille compacte

  • Clipsable

  • Nettoyage optimal, dents plus blanches

Des dents plus blanches en seulement une semaine

Des dents plus blanches en seulement une semaine

La tête de brosse Philips Sonicare DiamondClean élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en 7 jours seulement.

Les brins en forme de losange permettent d'obtenir des dents 100 % plus blanche en 1 semaine

Les brins en forme de losange permettent d'obtenir des dents 100 % plus blanche en 1 semaine

La zone d'élimination des taches de la DiamondClean composée de brins en forme de losange densément implantés élimine les taches en surface causées par la nourriture et les boissons. Vous constaterez que votre sourire est plus blanc (jusqu'à 100 %*) en seulement 7 jours.

Conçue pour optimiser le mouvement sonique

Conçue pour optimiser le mouvement sonique

Les têtes de brosse Philips Sonicare sont un élément central de notre technologie pour parvenir à plus de 31 000 mouvements par minute en associant une grande fréquence et une grande amplitude. Notre technologie sonique inégalée transmet la puissance du manche jusqu'à la pointe de la tête de brosse. Le mouvement sonique produit une action de fluides dynamiques qui pousse le liquide entre les dents et le long de la gencive, pour un nettoyage doux et efficace à chaque fois.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

37

Avis

94%

recommandent ce produit

22/01/2020

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Das Produkt ist Klasse

Es ist ein tolles und durchdachtes Produkt und ich kann es nur empfehlen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6073 Kompakter Bürstenkopf für Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6073 Kompakter Bürstenkopf für Schallzahnbürste

30/03/2018

Deutschland

Deutschland

Mein Zahnarzt und ich sind begeistert

Da ich Paradontose habe, muss ich besonderen Wert auf meine Zahnpflege legen. Durch den kompakten Bürstenkopf kommt man wirklich in jeden Winkel und die Zähne und das Zahnfleisch freuen sich! Leider sind die Bürsten nicht billig, aber das Ergebnis überzeugt!!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6073 Kompakter Bürstenkopf für Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

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18/02/2017

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Sehr gute Putzeigenschaft

Da wir ein vier Personen Haushalt sind wäre es sehr von Vorteil wenn es zu diesem Artikel vier farbige Ringe zur besseren Kennzeichnung der einzelnen Bürstenköpfe geben würde. Vielleicht als kleiner Hinweis für Verbesserung in der Zukunft. Sonst ein optimales Produkt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6074/07 Mini-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6074/07 Mini-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

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