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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
HX710A
HX7108/04
HX711B
HX7119/02
HX710A
HX7108/01
HX710A
HX7108/02
HX710A
HX7109/01
HX711A
HX7110/01
HX711A
HX7119/01
HX6481/60
HX642A
HX6481/50
HX6859/63
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire
Des dents 100% plus blanches
Poil moyennement souple
Compatible avec tous les manches Sonicare, sauf Philips One et Kids.
Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.
La zone d'élimination des taches de la DiamondClean composée de brins en forme de losange densément implantés élimine les taches en surface causées par la nourriture et les boissons. Vous constaterez que votre sourire est plus blanc (jusqu'à 100 %*) en seulement 7 jours.
Vous obtiendrez toujours un nettoyage optimal avec notre fonction de sélection des modes via BrushSync™**. La tête de brosse Philips Sonicare W2 Optimal White se synchronise avec le manche Philips Sonicare équipé de la technologie BrushSync™**, afin de sélectionner le mode de brossage et le niveau d'intensité optimaux, pour un éclaircissement des dents exceptionnel. Il vous suffit de vous brosser les dents.
4.6
sur 6
380
Avis
97%
recommandent ce produit
Toufou30
06/04/2025
France
Partie de promotion
Adopté !
J'ai changé pour ces nouvelles têtes de brosse Optimal white et j'en suis très satisfaite ! Aucun problème avec mes gencives sensibles, elles frottent tout en douceur et effectuent un lavage parfait de mes dents qui me permet de garder blancheur et fraicheur !
Avantages
La forme en diamant des poils de la tête de brosse, assez petite, permet un nettoyage complet des dents, je retrouve chaque jour un sourire plus blanc tout en douceur !
Contre
Je n'en trouve aucun !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Optimal White HX6062/87 Lot de 2 têtes de brosse
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Optimal White HX6062/87 Lot de 2 têtes de brosse
Midabou02
04/04/2025
France
Partie de promotion
Tête de brosse Optimal White au top!
Tete de brosse pratique et simple d'utilisation. Elle s'emboîte rapidement sur la brosse! Lors du brossage, on sent bien qu'elle nettoie parfaitement les dents, entres les dents et gencives! Depuis son utilisation, je sens que je n'ai que plus ou voir tres peu de plaque dentaire et surtout je ne saigne plus de la gencive. La brosse est douce et n'irrite pas la gencive! Je recommande vraiment. Elle a un joli design et colorée.
Avantages
Douce, simple d'utilisation et nettoie en profondeur
Contre
Aucune
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Optimal White HX6062/87 Lot de 2 têtes de brosse
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Optimal White HX6062/87 Lot de 2 têtes de brosse
Rm34
01/04/2025
France
Partie de promotion
Optimal White
La tête de brosse s’adapte facilement a la brosse a dent. Elle est très pratique et efficace. Grace a sa petite taille, il est facile d'atteindre les dents du fond. Le nettoyage est efficace. Les poils ne font pas mal au gencives.
Avantages
Nettoyage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Optimal White HX6062/87 Lot de 2 têtes de brosse
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Optimal White HX6062/87 Lot de 2 têtes de brosse
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
La sélection des modes via BrushSync™ est uniquement compatible avec les manches Philips Sonicare équipés de la technologie BrushSync™.