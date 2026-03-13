ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Série 2000 Humidificateur d'air

Assistance

Série 2000Humidificateur d'air

HU4816/10

Série 2000 Humidificateur d'air

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Eco passport Philips Series 2000 Air humidifier - English (US)

  • PDF fichier, 867 kB
  • 13 March 2026

EDC 506 Frog HU48XX - English (US)

  • PDF fichier, 631.7 kB
  • 13 March 2026

Foire aux questions

Pièces de rechange et accessoires

Dépannage