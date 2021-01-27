Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Respirez facilement, dormez sereinement
Maintenez un air pur et un taux d'humidité confortable chez vous. La technologie NanoCloud humidifie l'air sans laisser de poussière blanche ni de taches humides. Jusqu'à 99 % de bactéries en moins (1). Les capteurs intelligents et la répartition homogène de l'air assurent un taux d'humidité idéal à travers la pièce.
Humidifie les pièces mesurant jusqu'à 44 m²
Taux d'humidification de 300 ml/h
Jusqu'à 99 % de bactéries en moins
Réglages d'humidification automatiques
La technologie unique NanoCloud utilise l'évaporation naturelle pour émettre de la vapeur d'eau pure. La brume ultra-fine NanoCloud est invisible à l'œil nu et il est extrêmement difficile pour les bactéries et les résidus de s'y fixer. Ainsi, elle humidifie l'air en libérant jusqu'à 99 % de bactéries en moins que les humidificateurs à ultrasons standard. (1)
Les 2 vitesses de ventilation et les réglages automatiques vous offrent les performances et le confort qui vous conviennent. Avec un débit pouvant atteindre 300 ml/h, il humidifie efficacement n'importe quelle pièce mesurant jusqu'à 44 m². (2, 3)
Un diffuseur à 360 degrés répartit l'air humidifié uniformément dans toute la pièce. La vapeur NanoCloud ultra-fine transporte l'air plus loin et évite la saturation pour une humidification optimale, en particulier dans les grandes pièces.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
Accéder à Pièces détachées et accessoires
4.2
sur 6
531
Avis
84%
recommandent ce produit
Emmanuel Lekeu
27/01/2021
België
Acheteur vérifié
Offert à mes Parents, utilisé tous les jours.
Suite à un avis médical entendu à la radio sur le taux d'humidité trop faible dans les maisons, je l'ai offert à mes Parents pour les fêtes sans trop savoir si ils allaient l'utiliser. Ils en sont ravis et l'utilisent tous les jours et me disent voir vraiment la différence.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Humidificateur d'air série 2000 HU4813/10
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Humidificateur d'air série 2000 HU4813/10
Benoit
25/08/2019
België
Acheteur vérifié
efficace précis et silencieux
à la recherche d'un complément à la climatisation cet humidificateur a des réglages intéressants niveau d'humidité et durée c'est parfait
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Series 2000 HU4803/01 Humidificateur d'air
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Series 2000 HU4803/01 Humidificateur d'air
whynot
30/07/2019
België
efficace et silencieux
acheté en vue de compenser la climatisation lors de longue période d'utilisation (canicule) ou en hiver lors de t° très froide (air descend < 30%) 3 niveaux d'humidité 40-50-60 cette fonctionnalité est TRES pratique et facile tellement content que j'ne ai acheté un second
Cet avis concerne le produit Series 2000 HU4803/01 Humidificateur d'air
Cet avis concerne le produit Series 2000 HU4803/01 Humidificateur d'air
(1) Par rapport aux humidificateurs à ultrasons standard qui ne sont pas dotés d'une technologie supplémentaire permettant de réduire la propagation des bactéries ; test réalisé par un laboratoire indépendant
(2) Tests réalisés conformément à la norme GB/T 23332-2018 dans un laboratoire tiers avec une température initiale de 23 ±2 °C et une humidité relative de 30 ±2 %
(3) Calcul réalisé au moyen du document AHAM HU-1-2016, section 7.3, sur la base des performances d'humidification testées selon la norme GB/T 23332-2018 dans un laboratoire tiers
(4) Le dépôt de minéraux sur les meubles a été testé par un laboratoire tiers pendant une période de 3 heures conformément à la norme DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Tests réalisés selon la norme GB 21551.3-2010 dans un laboratoire tiers. L'ozone, les COV, les PM10 et l'intensité des UV sont inférieurs à la limite.
(6) Calcul basé sur un réservoir d'eau de 4 l fonctionnant à la vitesse 1 avec un taux d'humidification de 150 ml/h.