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Série 2000Humidificateur d'air

HU4816/10

4.2

| (531) Avis | 84% recommandent ce produit

Respirez facilement, dormez sereinement

Maintenez un air pur et un taux d'humidité confortable chez vous. La technologie NanoCloud humidifie l'air sans laisser de poussière blanche ni de taches humides. Jusqu'à 99 % de bactéries en moins (1). Les capteurs intelligents et la répartition homogène de l'air assurent un taux d'humidité idéal à travers la pièce.

Voir tous les avantages

Humidifie l'air sec et ajuste automatiquement le taux d'humidité

Respirez facilement, dormez sereinement

  • Humidifie les pièces mesurant jusqu'à 44 m²

  • Taux d'humidification de 300 ml/h

  • Jusqu'à 99 % de bactéries en moins

  • Réglages d'humidification automatiques

Jusqu'à 99 % de bactéries en moins grâce à la technologie NanoCloud (1)

Jusqu'à 99 % de bactéries en moins grâce à la technologie NanoCloud (1)

La technologie unique NanoCloud utilise l'évaporation naturelle pour émettre de la vapeur d'eau pure. La brume ultra-fine NanoCloud est invisible à l'œil nu et il est extrêmement difficile pour les bactéries et les résidus de s'y fixer. Ainsi, elle humidifie l'air en libérant jusqu'à 99 % de bactéries en moins que les humidificateurs à ultrasons standard. (1)

Efficace dans les pièces mesurant jusqu'à 44 m2 (3)

Efficace dans les pièces mesurant jusqu'à 44 m2 (3)

Les 2 vitesses de ventilation et les réglages automatiques vous offrent les performances et le confort qui vous conviennent. Avec un débit pouvant atteindre 300 ml/h, il humidifie efficacement n'importe quelle pièce mesurant jusqu'à 44 m². (2, 3)

Circulation uniforme et optimale dans toute la pièce

Circulation uniforme et optimale dans toute la pièce

Un diffuseur à 360 degrés répartit l'air humidifié uniformément dans toute la pièce. La vapeur NanoCloud ultra-fine transporte l'air plus loin et évite la saturation pour une humidification optimale, en particulier dans les grandes pièces.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

531

Avis

84%

recommandent ce produit

27/01/2021

België

België

Acheteur vérifié

Offert à mes Parents, utilisé tous les jours.

Suite à un avis médical entendu à la radio sur le taux d'humidité trop faible dans les maisons, je l'ai offert à mes Parents pour les fêtes sans trop savoir si ils allaient l'utiliser. Ils en sont ravis et l'utilisent tous les jours et me disent voir vraiment la différence.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Humidificateur d'air série 2000 HU4813/10

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Humidificateur d'air série 2000 HU4813/10

25/08/2019

België

België

Acheteur vérifié

efficace précis et silencieux

à la recherche d'un complément à la climatisation cet humidificateur a des réglages intéressants niveau d'humidité et durée c'est parfait

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Series 2000 HU4803/01 Humidificateur d'air

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Series 2000 HU4803/01 Humidificateur d'air

30/07/2019

België

België

efficace et silencieux

acheté en vue de compenser la climatisation lors de longue période d'utilisation (canicule) ou en hiver lors de t° très froide (air descend < 30%) 3 niveaux d'humidité 40-50-60 cette fonctionnalité est TRES pratique et facile tellement content que j'ne ai acheté un second

Cet avis concerne le produit Series 2000 HU4803/01 Humidificateur d'air

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Mentions légales

  1. (1) Par rapport aux humidificateurs à ultrasons standard qui ne sont pas dotés d'une technologie supplémentaire permettant de réduire la propagation des bactéries ; test réalisé par un laboratoire indépendant

  2. (2) Tests réalisés conformément à la norme GB/T 23332-2018 dans un laboratoire tiers avec une température initiale de 23 ±2 °C et une humidité relative de 30 ±2 %

  3. (3) Calcul réalisé au moyen du document AHAM HU-1-2016, section 7.3, sur la base des performances d'humidification testées selon la norme GB/T 23332-2018 dans un laboratoire tiers

  4. (4) Le dépôt de minéraux sur les meubles a été testé par un laboratoire tiers pendant une période de 3 heures conformément à la norme DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Tests réalisés selon la norme GB 21551.3-2010 dans un laboratoire tiers. L'ozone, les COV, les PM10 et l'intensité des UV sont inférieurs à la limite.

  6. (6) Calcul basé sur un réservoir d'eau de 4 l fonctionnant à la vitesse 1 avec un taux d'humidification de 150 ml/h.