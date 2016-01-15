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Arrêté
DualPrecision
2 têtes
Système à double lame : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et d'une précision exceptionnelle.
Le rasoir Philips est doté de têtes ultra-fines équipées de fentes pour raser les poils longs et de trous pour raser les poils les plus courts.
Respectueuses de la peau, ces têtes de rasage Philips permettent un contact optimal avec la peau et un rasage agréable.
4.3
sur 6
70
Avis
88%
recommandent ce produit
bois
15/01/2016
France
Acheteur vérifié
très très bon produit
je possède mon rasoir électrique HQ8 depuis très longtemps et j'ai changer simplement la tête complète (BRACKET PLASTIQUE) je suis très satisfait de ce produit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ8/50 têtes de rasage
Oui, je recommande ce produit
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Serguei93
15/12/2015
France
Acheteur vérifié
Rapide à changer.
Comme recommandé à changer tout les 2 ans lorsque le rasoir l'indique si il est pourvu de l'indicateur "remplacement des têtes".
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ8/50 têtes de rasage
Oui, je recommande ce produit
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gille63
16/07/2014
France
tres bon rasoir electrique
avant les rasoir electrique m'irriter fortement la peau impossible de se raser avec . j'ai acheter celui tout en etant septique sur ces qualités de rasage et bien pas une rougeurs et il rase vraiment de tres prêt en plus sa batterie rechargeable dur longtemps sans recharger au moin une semaine de rasage si ce n'est plus les chose négatives par contre peu etre aussi que j'ai le poil tres durs mais sa fait 6 mois que je me rase avec et il commence a coupé un peu moins donc les 2 ans prescrit je pense pas que les lames dur autant lames de rechange a 50 euros en moyenne ca reste un peu cher quand meme mais en regle general c'est un bon produit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ8/50 têtes de rasage
Oui, je recommande ce produit
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