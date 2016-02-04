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Niet meer leverbaar
DualPrecision
2 scheerhoofden
Het dubbel-messysteem van uw Philips-scheerapparaat: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor aangenaam en glad scheren.
Het Philips-scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.
Het huidvriendelijke profiel van deze Philips-scheerhoofden zorgt ervoor dat het apparaat soepel over uw huid glijdt voor een comfortabele scheerbeurt.
4.3
van 5
70
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
gvdb
04/02/2016
België
Geverifieerde koper
Ze doen waarvoor ik ze gekocht heb
In vergelijking met niet originele doen deze het veel beter.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ8/50 scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ8/50 scheerhoofden
Lextje
30/07/2013
België
Geverifieerde koper
Philips is een gekend merk.
Ben tevreden over deze aankoop, scheert glad en apparaat ligt goed in de hand.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ8/50 scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ8/50 scheerhoofden
Rihsport
30/12/2013
Nederland
uitstekend.
prima apparaat. Waarom zijn er zoveel modellen in omloop. Als ik mijn koppen wil vervangen zoek ik me een ongeluk. Prijs is ook wat aan de stijve kant.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ8/50 scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ8/50 scheerhoofden