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HD9285/00
Dois-je retirer le bouchon en caoutchouc de la cuve de mon Airfryer Philips ?
Comment utiliser les options de présélection de mon Airfryer Philips ?
Comment utiliser mon Airfryer Philips avec Alexa ?
Comment ôter le panier de mon Airfryer Philips de la cuve ?
Pourquoi mon Airfryer Philips émet-il un signal sonore pendant la cuisson ?
Plus d'une personne peuvent-elles se connecter à un appareil de cuisine Philips ?
Où puis-je trouver des recettes pour mon Airfryer Philips ?
Quels sont les types de plats que je peux utiliser dans mon Philips Airfryer ?
Comment et quand utiliser de l'huile dans mon Airfryer Philips ?
Quelles frites surgelées préparer dans mon Airfryer Philips ?
Puis-je utiliser du papier de cuisson/aluminium dans mon Airfryer Philips ?
Quel type d'aliments puis-je préparer dans mon Airfryer de Philips ?
Quelle quantité de nourriture puis-je préparer dans mon Airfryer Philips ?
Dois-je faire préchauffer mon Airfryer Philips ?
Pourquoi dois-je agiter les aliments dans mon Airfryer Philips ?
Comment nettoyer l'Airfryer Philips ?
Comment obtenir l'application HomeID ?
Mon application Philips HomeID s'est fermée ou a planté.
Mon Airfryer Philips ne s'affiche pas dans la liste des appareils de l'application HomeID.
L'Airfryer Philips ne fonctionne pas ou ne s'allume pas.
Les frites maison à l'Airfryer Philips ne donnent pas le résultat attendu.
Le revêtement de la cuve ou du panier de l'Airfryer Philips s'écaille
Mon Philips Airfryer émet un bruit
De la fumée s'échappe de mon Philips Airfryer
Mon Airfryer Philips affiche des tirets ou un code d'erreur.
Je n'arrive pas à connecter mon appareil de cuisine Philips à l'application NutriU
Mon appareil de cuisine Philips ne trouve pas mon réseau Wi-Fi domestique
Je n'arrive pas à commander mon appareil de cuisine Philips avec mon application HomeID.
Le voyant du bouton de marche/arrêt de l'Airfryer Philips ne s'éteint pas